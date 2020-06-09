【罷韓成功】憤怒韓粉擬動員赴總統府陳抗　多地掀「報復性罷免」

高雄市長韓國瑜罷免案6月6日以近94萬張選票「高標通過」，當天晚間，挺韓立場鮮明的國民黨籍高雄市議會議長許崑源墜樓逝世，兩大事件接連傷害韓粉情感，挺韓團體「韓家軍鐵粉聯盟」6月8日在Facebook公吿，將集結步上台總統府前的凱達格蘭大道，追悼許崑源並還韓國瑜公道。 對此，台灣總統府回應，民眾在合法範圍內有申請陳情抗議權利，但應維持理性平和。 此外，值得注意的是，韓國瑜被罷免後，台灣多各地罷免行動也跟著遍地開花，有民眾「點名」要罷免部分民進黨及時代力量政治人物。

高雄市長韓國瑜罷免案在6月6日揭曉結果，韓國瑜成為台灣首名被罷免的直轄市長。（中央社）

「韓家軍鐵粉聯盟」6月8日在Facebook發文表示，要「如影隨形、遍地開花、替天行道」，打倒民進進黨，已申請6月13日、14日的凱道路權，希望韓粉勇敢站出來，集中火力在6月13日的下午還韓國瑜公道、追悼許崑源。主辦單位包括愛台灣聯盟、第三勢力333政黨團結聯盟、民主黨（民主監督聯盟）和共和黨等，其他單位仍在增加中。

「韓家軍鐵粉聯盟」6月9日進一步表示，後援會6月13日上凱道抗議，已合法申請路權，呼籲「討厭民進黨、反對罷免韓國瑜、反對亂花納税錢、反對政府亂搞的人」通通站出來，疾呼「今天你不站出來，以後你被霸凌了、被欺侮了、遇到政府不公不義的對待時，將沒人為你站出來」，勇敢的站出。

台灣總統府發言人丁允恭表示，罷免是高雄市民依法定程序進行連署與投票、實現公民意志的民主結果，應給予尊重，民眾在合法範圍內有申請陳抗權利，但應維持理性平和。

台總統府發言人丁允恭表示，民眾在合法範圍內有申請陳抗權利，但應維持理性平和。（洪嘉徽／多維新聞）

除了憤怒的韓粉將上凱道陳抗外，韓國瑜6月6日罷免一過，全台各地罷免行動也跟著遍地開花。在高雄市議會中對韓國瑜翻白眼的時代力量議員黃捷，再度遭韓粉點名喊「罷」，連署門檻已過第一階段，黃捷則稱，如果有超過一定比例的選民認為她失職，「一定不會戀棧」；在許崑源逝世後，在Facebook貼爭議性文章的民進黨籍桃園市議員王浩宇、台北市議員梁文傑，也雙雙遭到點名，罷免王浩宇的連署已經開跑，「罷免王浩宇」的粉專更在短短時間內吸引逾40,000人按讚。

時代力量高雄市議員黃捷。（多維記者：洪嘉徽/攝）

除了挺韓民眾的報復性行動外，台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲及國民黨籍的台中市長盧秀燕，也被民進黨支持者點名罷免，柯文哲8日被問及此事時，希望民眾忘記他的存在，「現在民調很低、都很低調、也都很少發言」；盧秀燕在市議會備詢時，更被綠營警吿，「再不加把勁，政權汲汲可危」。罷免的潘朵拉盒子一開，已有評論形容台灣或將進入「大罷免時代」，台灣社會藍綠對抗加劇，接下來幾年恐怕還有得吵。