罷韓成功｜韓國瑜最後一次主持市政會議　拍離別照時「笑不出來」

遭罷免的高雄市長韓國瑜今天（9日）主持任內最後一次市政會議後，與市府團隊拍離別照，當攝影師請求大家微笑時，韓國瑜脫口稱「笑不出來」，舒緩現場凝重的氣氛。

韓國瑜主持任內最後一次市政會議後，與市府團隊拍離別照（按圖放大）：

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韓國瑜上午在高雄市政府四維行政中心主持任內最後一次市政會議，進場時與會者報以熱烈掌聲。韓國瑜其後下樓在市府大門前拍離別照，一路受數十名支持者熱情簇擁。支持者全程為韓國瑜及市府團隊喊加油，韓國瑜則頻頻拱手或揮手向支持者致意，還不時停下腳步為支持者簽名。

韓國瑜致詞時表示，台灣發展民主政治幾十年以來，從來沒有一個縣市政府一天之內失去市長跟議長（指市議長許崑源墮樓身亡），「議長為了台灣民主政治的發展及憂愁高雄的未來，選擇了他悲憤的一條路」。他希望市民能把心平靜下來，日子還是要過，高雄還是要進步，大家一定要齊心努力，讓高雄繼續往前走，讓高雄變成一個光榮的城市。

他又表示，新市府團隊下星期即將報到，相信會在他們努力的基礎上，認真為市民來打拚。韓國瑜強調，他以這個市府團隊為榮，任期長短不是問題，任期之內做了些什麼那才重要。

（中央社）