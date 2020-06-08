國民黨副秘：「九二共識」曾令台灣和平繁榮　不是毒瘤

台灣高雄市長韓國瑜罷免案6日（上周六）通過，國民黨主席江啟臣已表態，將於6月發表國民黨的兩岸論述。國民黨副秘書長黃奎博在8日（周一）上廣播節目「周玉蔻嗆新聞」時表示，「九二共識」的部分一定會觸及處理，「九二共識」曾替台灣創造和平和繁榮，並不是毒瘤。

+ 2

主持人周玉蔻問道，這次韓國瑜罷免案，國際媒體都說，這是「親中市長被趕走」，把韓國瑜的罷免說成中國大陸政策的慘敗，可以這樣連結嗎？黃奎博則認為，對媒體而言，標題必須要吸引注意力，而且媒體如何讓讀者快速過濾訊息，則是以簡單二分的方式，否則太複雜會讓讀者昏倒。也因為這樣，大家談到國民黨以及韓國瑜這樣頗具特色的候選人時，就簡單貼上親中的標籤，台灣另外一邊好像就剩下反中，可是說實在的，台灣政治光譜不只有親中跟反中之分，還有中間很大一塊的中間選民。

國民黨副秘書長黃奎博6月8日上廣播節目「周玉蔻嗆新聞」，針對韓國瑜罷免案發看法，同時黃奎博表示，九二共識的部分一定會觸及處理，九二共識曾替台灣創造和平和繁榮，並不是毒瘤。（Hit Fm周玉蔻嗆新聞製作單位供圖）

黃奎博指出，韓國瑜到底是不是親中呢？2018年競選高雄市長期間，韓國瑜喊了幾次九二共識，對於他當時的金剛不壞之身，並沒有什麼影響，為什麼後來韓變成親中候選人？雖然韓國瑜曾到香港中聯辦，可是這個辦公室的位階連司長、局長都不到，卻被說成親中，反觀陳菊、賴清德等綠營政要，都跟大陸涉台事務高官見過面，結果卻是韓國瑜被貼上親中標籤。

2019年3月23日，韓國瑜訪港期間與時任中聯辦主任王志民會面。（資料圖片）

黃奎博指出，或許這就是政治的二分法，國民黨接觸大陸就是親中，民進黨再怎麼接觸就是愛台灣，所以國民黨必須講清楚對大陸的政策。事實上，國民黨的黨章是反共的，但反共不表示反中國大陸，更不是反對中國大陸的人民，借鏡當初美蘇冷戰，雙方飛彈對着彼此，可是仍互派大使，並商議裁減核武，「互相反對之餘，如果不坐下來好好談，全然對峙，這對台灣並沒有什麼好處。」

周玉蔻接着問，國民黨的兩岸論述改革關鍵還是九二共識嗎？九二共識是北京決定還是你們決定？黃奎博則表示，九二共識一定會觸及處理，不過國民黨的大陸政策不會先與對岸商量，況且九二共識過去創造了台灣的和平繁榮，也並非毒瘤。