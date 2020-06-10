台「勇鷹」高教機首飛成功　將全面汰換台軍AT-3及F-5F教練機

今日（6月10日）上午，台灣空軍下一代高級教練機勇鷹，已經在台中清泉崗基地首飛成功。 由於此機型未採高度機密的方式進行測試，故今日首飛，吸引大批航空迷在台中基地四周「爬牆」，觀賞新式教練機首飛的一刻。

勇鷹高教機的正式首飛典禮，將在6月22日舉行，由台灣總統蔡英文親自主持。勇鷹機正式編號為T-5高級教練機，可以作為高級教練機以及部訓機（具備教導飛行學員武器炸射訓練能力）的功能，將全面汰換目前台空軍使用的AT-3以及F-5F兩型機。

勇鷹機今日首飛成功，近日在台灣台中清泉崗空軍基地不斷亮相，吸引龐大的航空迷「爬牆」拍攝。（福爾摩沙軍事影像通訊社）

根據台軍方透露的消息，採購總數共66架的勇鷹機，未來將可以「平戰轉換」，在戰時可以直接透過既成界面，接上雷達、觀瞄系統，掛載武器實施戰鬥，但是此種能力受到台灣航空界的質疑。

勇鷹機之名，於2018年11月底出線，曾經引起一陣嘲諷。咸認為是台灣漢翔公司「拍馬屁」，結合空軍進行命名票選，有「擁英」（擁護蔡英文）之諧音以及意義，但是此事一直被台灣軍方徹底否認，指出是網友的創意，得到支持而得名。事實上，此網絡命名活動所知者並不多，且投票數目相當稀少，被質疑是政治操作，也有其緣由可探。

此機在2019年9月，幾乎是用「趕工」的方式推出原型機，由蔡英文親自出席原型機出廠典禮，並且揭露勇鷹之名。2018年初才通過設計，2019年9月就有原型機出現，當時被視為是為了蔡英文競選連任的國防政績加分，所以原型機匆匆推出，從外觀上看，其實就是IDF戰機雙座型，摘掉機首雷達、飛彈掛架、更換塗裝推出的雙座型戰機的簡化版，並非根據訓練需要，由教練機功能性起頭的設計，這在世界戰機設計上，是頭一回。

T-5勇鷹機是直接由IDF雙座戰機變裝而來，並未有近代一般高級教練機的特徵。（台灣國防部提供）

研究世界航空史，尤其是進入噴射機時代的航空史，許多高級教練機，轉身而變成戰鬥轟炸機，是相當常見的例子。但是一架原始設計成戰機的飛行器，要轉身成為專業教練機，航空史上並未有先例。

因為專業教練機的首要條件，尤其是近代化的高級教練機，普遍設計都實行機艙後座高於前座的設計，使得後座教官視野開闊，並在緊急時接手駕駛，不會影響目視視野。但是由IDF雙座戰機直接改塗裝的T-5勇鷹機，則沒有後座高聳的特色，直接以IDF雙座機的方式擔任教練機任務，後座教官駕駛艙沒有明顯加高，未來在訓練時可能會影響視野以及應變的時機，使得此機的訓練工作，相對來說難度較高。

勇鷹機是很明顯趕工出來的高教機，是為了配合蔡英文政府所謂「國機國造」政策而來的稀有品種。台灣空軍當初相當屬意進口意大利的M346專業高級教練機，擔負訓練任務，甚至空軍內部也有聲音，等待美軍的T-X高教機計劃結果出來，台灣可以跟美軍和盟國一起購買同款高教機。

但是，蔡英文上台之後，民粹式的「國機國造」成為正式口號，蔡政府內高層多數認為，「台灣可以自制戰機，為何不能自制教練機？」等呼聲震天嘎響，故T-5勇鷹機遂被匆匆推出，全球僅台灣自用，未來也沒有出口機會。而直接造抄IDF雙座機的高教機，未來是否能夠順利服役，或者質量穩定度如何？恐怕只能用時間來證明，這種急就章方式推出的「政績」教練機，究竟功能如何？