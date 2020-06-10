【逃犯條例】李家超稱美台介入煽動示威　台陸委會：不實指控

反修訂「逃犯條例」引發的示威浪潮至今已逾一周年，保安局局長李家超接受《南華早報》專訪時表示，示威運動有美國和台灣勢力介入，其在背後搧風點火，鼓動民眾上街示威，扮演要角。 台灣陸委會今日（10日）反駁稱「不實指控」，又重申台灣政府關心相關發展，但不會介入。

2019年6月9日，民陣發起反對修訂《逃犯條例》遊行，民陣聲稱遊行人數達103萬人，警方則指最高峰時有24萬人。（余俊亮攝）

陸委會今日晚間以書面形式表示，「對於港方的不實指控和錯誤言論，我方鄭重澄清，亦對其誤解表達遺憾。」

陸委會指，香港的民主自由發展，向為國際社會共同關切的議題，台灣也不例外。「我方支持港人爭取民主人權與法治等普世價值，乃是應有之義，政府也已經多次強調，我們關心相關發展，但不會介入。」

陸委會續指，一昧將香港情勢不穩定的因素，歸咎於外部勢力，無助於根本問題的解決。希望相關方面切勿一再卸責、亂貼標籤，面對問題多與香港民眾理性溝通，才是化解當前僵局正道。

李家超接受《南華早報》專訪時表示，美國和台灣介入、煽動反政府暴動。（中新社）

李家超接受《南華早報》專訪時表示，沒有為《逃犯條例》修訂引起示威衝突感到後悔，他是為了正義而提出法案，若然時間重來，他亦會做相同的決定。他同時指控美國和台灣介入、煽動反政府暴動。