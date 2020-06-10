港版國安法｜李家超：警隊成立新部門執行　蒐集情報、調查及培訓

人大通過將訂立「港版國安法」的決定，其中指明中央政府國安機構根據需要在香港設立機構，令國安法執法的問題備受關注。保安局局長李家超接受《南華早報》專訪，表示即將設立有一個新專責部門，負責港版國安法執法。但李家超拒絕透露更多有關警方如何和內地國安機構合作，或是內地國安機構如何在港執法的細節。保安局傍晚證實，警隊計劃就相關執法事宜成立一個專責小組。 反修例風波一周年，李家超表示沒有為逃犯條例修訂引起示威衝突感到後悔，他是為了正義而提出法案，若然時間重來，他亦會做相同的決定。

6月3日，林鄭月娥、鄭若驊、李家超、鄧炳強、陳國基訪問北京。（美聯社）

鄧炳強領導 法例通過首日投入運作

保安局局長李家超接受《南華早報》專訪，他表示即將設立有一個新部門，在警務處處長鄧炳強的領導下，部門會有情報蒐集、調查和培訓的職能。

警方正在成立一個專責部門負責港版國安法執法，預備在法例通過的第一天就投入運作。中央政府打算為港版國安法在本港成立新的執法機構，但李家超拒絕透露更多有關警方如何和內地國安機構合作，或是內地國安機構如何在港執法的細節。

李家超表示，警隊將成立新部門，執行「港版國安法」。圖為2019年6月12日，金鐘衝突。（資料圖片 / 羅君豪攝）

警方已開始檢視資源、人手

李家超指新部門會有情報蒐集和武裝部隊，亦有為部門長遠發展的培訓。新部門會學習如何在實際情況運用港版國安法執法，以及就違法行為蒐集相關情報和證據，他又說警方已經開始為新部門檢視資源、人手和裝備的工作。

研究五大紀律部隊調配人手到新部門

李家超對於警方執法能力有強大的信心，但國家安全相較複雜。他說，如今警方主要是處理罪案和公共秩序有關的案件。他形容新部門的設立是進步的舉動，部門人數會按需要增加，會研究從五個紀律部隊調配人手到新部門的可能性。

▼港版國安法 人大立法 各方爭議持續▼

+ 9 + 8 + 7

強調普通法原則 無罪推定、緘默權

李家超相信內地機構會有更廣泛的網絡蒐集情報，以及有更高層次的分析和更高的視野觀察全局。內地會讓港府知道整個形勢，香港作為一個城市，未必能靠自己的資訊得知。內地執法經驗或能讓港府借鑑一些好方法，處理國際政治須要維護國家安全，這已是來自國家層面的事宜。

他表示港版國安法在香港實施時，警方會和內地機構分享所蒐集的情報。他強調本港執行法例基於普通法原則，包括無罪推定、有保持緘默的權利等。他又說，澳門在2018年實施國安法，是香港參考的好例子。

反修例風波一周年，李家超表示沒有為逃犯條例修訂引起示威衝突感到後悔，他是為了正義而提出逃犯條例修訂，若然時間倒流重來，他亦會做相同的決定。

李家超表示負責港版國安法的新部門即將設立，會有情報蒐集、調查和培訓的職能。（資料圖片 / 羅君豪攝）

6月3日，林鄭月娥、鄭若驊、李家超、鄧炳強和陳國基，即日來回訪問北京，與中央討論港版國安法立法。警方設立專責部門的計劃，是在林鄭訪京後首次披露。

全國人大常委會將於下周四至六在北京舉行，但港版國安法並不在此次會議議程，預料最快會在本月內加開另一次人大常委會通過立法。

警方正在成立一個專責部門負責港版國安法執法，早前特首和一眾官員就港版國安法見記者。（資料圖片／余俊亮攝）

保安局回覆證實，為配合全國人民代表大會有關建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定，警隊計劃就相關執法事宜成立一個專責小組，職責包括蒐集情報、調查和培訓人員，人員數量按需要設定。