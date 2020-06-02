港版國安法｜李家超：扔汽油彈可列恐怖主義活動　符三大定義

立法會保安事務委員會今日（2日）召開會議，討論加強防範及應對恐怖主義活動。保安局局長李家超稱，經歷去年反修例示威，香港出現多宗槍械、爆炸品發現案，顯示本土恐怖主義已正在滋生。他又指，示威者擲汽油彈「相信」符合政府對恐怖主義的三大定義，故此也可被列入恐怖主義活動。 不過在會上，李家超被多次問及7.21元朗襲擊是否恐襲，皆未有正面回應。

李家超在會上談及政府應對「本土恐怖主義」的策略。（立法會網上直播截圖）

多次拒答7.21是否恐襲

李家超指，香港示威浪潮中，出現十多宗檢獲爆炸品、槍械的案件，可見本土恐怖主義已在香港滋生，這些危險物品也是外國恐襲常用的武器。他指，政府會用最嚴厲的法例打擊恐怖主義，包括搜集證據檢控、凍結有關人士或組織的資產，不排除提升恐襲風險級別。政府各部門也會多做公眾教育，也會成立跨部門平台打擊恐怖主義。警方在超過10宗爆炸案中，至今已拘捕至少76人。

多名建制派向李家超查詢反恐工作。工聯會麥美娟指，當局有沒有足夠的能力、人手、情報處理恐怖主義案件，又有沒有用盡法例賦予局長的權力凍結相關組織的資金鏈。李家超回應，政府確實相信有資金在不同暴力事件中提供支援，因此在示威現場可看到很多頭盔、豬嘴（防毒面罩）、武器、雨傘，可以由後方傳到前方，數量多到可隨街棄掉。他指，政府重視相關議題，也曾拘捕過涉嫌洗黑錢的人。

民主派毛孟靜質疑李家超言辭有誇大成份，例如雨傘為什麼都會是「恐怖分子武器」，要求李家超提供更多證據，又問7.21元朗襲擊算不算本土恐怖主義的事件。李家超批評毛孟靜「淡化」暴力，指警方曾發現槍械等重型武器。

毛孟靜否認指控，並兩度追問7.21算不算恐襲，但李家超都沒有回應。

李家超指，扔汽油彈「相信」具備恐怖主義活動的元素。（資料圖片）

一票之微通過無約束力議案 促當局全力配合「港版國安法」立法工作

李家超又指，政府對恐怖主義的定義，有3個元素：一、本港的反恐條例涉及6項刑事罪行，只要達到其中一個條件即可；二、為威迫政府改變某些決定；三、有政治或宗教或信念行為等。3項條件皆滿足，便構成恐怖主義。

（按：現時於香港生效的《聯合國(反恐怖主義措施)條例》，指涉的6項恐怖主義行為包括－－導致針對人的嚴重暴力；導致對財產的嚴重損害；危害作出該行動的人以外的人的生命；對公眾人士或部分公眾人士的健康或安全造成嚴重危險；嚴重干擾或嚴重擾亂電子系統；嚴重干擾或嚴重擾亂基要服務、設施或系統）

指汽油彈「相信」也涉及恐怖主義

經民聯議員吳永嘉問到，過去一年示威浪潮中，曾出現佔領機場、破壞港鐵、扔汽油彈等行動，目的是針對五大訴求，是一種集體政治行動，看來已合乎政府對恐怖主義的定義，為何政府和警方對這些行為，都沒有特別提及是恐怖主義活動。

李家超以汽油彈為例回應，指汽油彈明顯已是對人或財產的嚴重損害，符合元素一。至於元素二和三，政府「相信有」，但只要從事相關行為的人「心知道係，其實就已經係」。當然警方最後是否引用反恐相關法例，視乎具體個案證據。

最後，民建聯議員張國鈞提出無約束力議案，指本港恐怖主義正滋生，要求當局全力配合「港區國安法」立法工作，以防範、制止及懲治任何反修例風波中引發的恐怖主義行為。議案最終以15票贊成、14票反對，一票之微獲通過。