罷韓成功｜民眾黨立委喻藍白合作補選　共推無黨籍候選人

高雄市長韓國瑜遭罷成定局，後續的高雄市長補選成台灣輿論與朝野關注的新焦點。 面對外界對民眾黨補選人選的臆測，民眾黨立委蔡壁如於6月11日表示，民眾黨是否推派補選人選仍在協調，但蔡壁如特別呼應國民黨市議員羅智強共推「藍白拖」說法，希望能與國民黨共推「無黨籍」的補選候選人，使當地人可以有一個新選擇。

當被周玉蔻問到目前是否還是柯文哲的「親信」，蔡壁如則表示，親信一說是外界的解讀，更指出柯文哲親信很多。（Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供）

民眾黨6月10日召開黨政會議，但終未能就高雄市長補選人選做出最後決定，僅成立「高雄補選工作小組」，由該黨正副秘書長謝立功、陳建璋，立委張其祿、蔡壁如四人組成討論。蔡壁如於11日接受媒體人周玉蔻訪問時表示，補選議題都將於每周民眾黨政會議上進行討論與處理，但黨內也有聲音希望民眾黨能與其他在野黨一同推舉補選人選。

蔡壁如表示，望國民黨可以放下成見，在本次選舉重新仿效2014年「白綠合」共推台北市長柯文哲的模式，合推無黨籍的人選；她又稱這需要兩黨互相協調，同時希望這人選可以獲得大家支持。

在蔡壁如受訪後，台灣民眾黨發表聲明補充表示，蔡壁如的發言重點，並不在於與國民黨共推人選，而是提名「在地」、「優秀」以及「無黨籍」人選來尋求與其他政黨合作，合作對象並不限於國民黨，若人選不符合「在地」、「優秀」且「無黨籍」，那民眾黨與其他政黨合作空間較小。