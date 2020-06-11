【罷韓成功】國民黨：將持續重用韓國瑜

高雄市長韓國瑜確定遭到罷免。不再是縣市首長後，韓國瑜也將連帶失去國民黨指定中常委資格，他未來將在黨內扮演何種角色，備受關注。當前，國民黨副主席職務仍未獲派任，人事缺持續懸掛，外界也好奇，韓國瑜有沒有轉任國民黨副主席的可能？ 對此，國民黨文傳會主委王育敏6月11日接受訪問時表示，現在談韓國瑜的具體職務為之過早，不過可以確定的是，國民黨將持續重用韓國瑜，會替韓國瑜思考，如何繼續擁有一個協助國民黨的角色。

韓國瑜將卸下高雄市長職務，令外界好奇下一步動向，尤其國民黨副主席一職仍出缺，更是充滿想象空間。（中央社）

王育敏表示，韓國瑜對於國民黨在南部的發展而言，在2018年縣市首長改選時，打了一場漂亮的勝仗，就政治方面，韓國瑜同樣擁有眾多庶民支持者，所以國民黨會繼續重用韓國瑜。至於韓國瑜是否會因失去市長職務，連帶被取消黨內指定中常委的資格，目前還沒有討論到。不過，就像國民黨6月10日去到高雄舉辦行動中常會，韓國瑜不僅親自出席，甚至韓也表達了，將來大家可以在台北見。王育敏說，國民黨顯然會幫韓國瑜考慮，將來如何繼續擁有一個角色協助國民黨。

至於韓國瑜是否可能出任黨內職務？甚至國民黨副主席仍出缺，是否可能延攬韓國瑜？王育敏則強調，黨中央一定會所考慮，並徵詢韓國瑜的意願，看看通過什麼樣的方式，使韓國瑜能對黨持續有貢獻，或能繼續提供個人意見看法，待商議完畢取得方向後，會再對外界報吿。王育敏表示，針對是否延攬韓國瑜出任副主席，這個議題目前沒辦法回答，韓國瑜是國民黨黨員，而且與國民黨主席江啟臣互動良好，無論如何黨都會重視韓國瑜的意見，談具體職務還言之過早，對黨而言，此人意見如果獲得重視，具體職務為何，便不是那麼重要。

國民黨文傳會主委王育敏6月11日主持黨內記者會，會後接受媒體聯訪，談論到黨中央會持續重用韓國瑜，使韓能有一個角色繼續協助國民黨。（楊騰凱／多維新聞）

在高雄市長補選的進度方面，王育敏表示，國民黨秘書長李乾龍已與高雄在地人士交換過意見，並徵詢可能人選的意願，黨內還是有人對於挑戰市長一職抱有想法，國民黨將在最快的時間內，整合個人意願、條件、地方的意見等，快速找出合適的人選，代表國民黨參與高雄市長補選。王育敏指出，韓國瑜畢竟在高雄執政過，與高雄在地人士有最多互動，國民黨高雄市補選的人選、競選策略，以及訴諸的市政方向等，也都會參採韓國瑜的看法。