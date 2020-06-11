罷韓成功｜韓國瑜Last Day獲贈「萬民傘」　韓粉：打開就看到我們

高雄市長韓國瑜上周六（6日）遭投票罷免，今日（11日）是韓國瑜解職前最後一日上班，他連日在Facebook發文，歡迎市民於今日下午3時半穿白上衣、戴口罩，前往鳳山行政中心前草地參加「真愛高雄 珍重再見」音樂會，他預計傍晚5點45分上台，發表約15分鐘的「畢業演說」。 對於韓國瑜將離任，「鋼鐵韓粉」們在一把以青天白日滿地紅旗為底的傘面上簽名支持，稱今日要送上這把「萬民傘」，「讓市長一打開傘，就看到我們滿滿的市民一直都在」。

韓國瑜支持者在國旗國徽傘內面簽名，要在韓市長任內最後一天送暖。（聯合報）

據台媒《聯合報》報道，鳳山行政中心草地上已排滿4千張紅椅，許多民眾都等待下午要去現場送別韓國瑜。擁韓團體發起要送「萬民傘」給韓國瑜，但綠營就批評是封建時代思想，且送傘於民俗也不吉。

「鋼鐵韓粉」雷郁媚表示，網絡上有人號召大家去買傘，但她覺得這樣會為難韓市長，讓他收一車的雨傘，於是她拿出「超級韓粉」送的一把「國旗國徽傘」，讓大家在傘內簽名，讓市長以後有機會可以用的時候，「一打開傘就看到我們滿滿的市民一直都在」。

韓粉將於音樂會上向韓國瑜贈送這把「萬民傘」。（自由時報）

雷郁媚說，所謂的「萬民傘」，是針對一個好官被罷免而離開；中國人認為送傘不好，代表「散」，但支持者今天送的簽名傘，完全是民眾對於一個好官被罷免表達不捨。

（綜合報道）