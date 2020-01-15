坐冤獄14年父祖皆去世　張志超墳前念無罪判決書告慰先人

山東男子張志超2005年被控姦殺女同學，遭判無期徒刑。他入獄六年後對母親表示自己冤枉，開始上訴，其母也開始為其四處奔走。最終，山東高院本周一（13日）再審宣判，裁定張志超及被指包庇的同案另名被告王廣超無罪。 張志超的爺爺、父親等人在他服刑期間已經逝世。14日下午，重獲自由的張志超來到父親墳前，第一時間告訴他自己沉冤昭雪的消息：「爸，我把判決書念給您聽聽。撤銷山東省臨沂市中級人民法院(2006)臨刑一初字第14號刑事附帶民事判決，宣告被告人張志超無罪。」

1月13日上午，山東省高級人民法院在淄博中級人民法院對張志超案進行再審宣判，入獄近15年的被告人張志超被宣告無罪，當庭釋放。

張志超回到家中。（紅星新聞）

在法院外，張志超向多年來幫助他的律師、媒體記者和好心人們鞠躬致謝，並與當年被認定為「包庇人」，同日被判無罪的昔日同窗王廣超抱頭痛哭。

在被羈押的15年中，張志超有4位親人去世，包括爺爺、奶奶、外婆和父親。張志超表示，想回家看望健在的外公，給逝去的親人們上個墳。

「跟社會脫節15年了，整個世界都變了……我覺得跟我認識的可能不是一個世界。以前的手機沒有那麼先進，我覺得現在一切都變了，變化太大了。」張志超說。

張志超說家裡「什麼都沒有了，都沒有了。」（紅星新聞）

獲釋當晚：過生日吹蠟燭，寓意重獲新生

1月13日晚，張志超、王廣超的律師團隊為他們舉辦了一場特殊的生日。生日蛋糕上只插著一支蠟燭，寓意「重獲新生」。在場的律師、記者合唱生日快樂歌，張志超現場許願，吹滅蠟燭。

張志超說，先好好陪陪家人。然後去學一門專業，儘早重新融入社會，「畢竟和社會脫節這麼多年了，感覺社會變化太大了。」

王廣超則表示，感謝幫助過自己的人，珍惜每一天，好好生活。

同村村民歡迎張志超。（紅星新聞）

1月14日中午，張志超終於抵達闊別15年的家，淚水噴湧而出。「十五年了，我認不出自己家來了。現在都不想再進去了。」走出房門，張志超說：「什麼都沒有了，都沒有了。」

2012年張志超的父親去世，當時他已被羈押約7年。母親馬玉萍當時並沒有告訴他這個消息，但張志超還是在自己的申訴材料中意外得知了。他回憶，看到材料時，覺得頭腦發蒙，眼淚就控制不住流下來了。

1月14日下午，回到老家的張志超前往離縣城約八公里的金盆底村給父親上墳。車行至村口，早已等候的村民們敲鑼打鼓，歡迎張志超。入村的道路兩側，每隔十余米擺放有煙花，人群走過，禮花彈騰空而起。

張志超祭拜父親。（紅星新聞）

張父的墓地在村莊北側。在人群的簇擁下，張志超的大伯拉著他的手，由南至北穿過村莊。在父親墳前，張志超雙膝跪地，恭恭敬敬磕了三個頭。隨後，他朗聲念出法院判決書關於宣告他無罪的內容，然後將判決書投入火中，告慰逝去的親人。

談及如何看待自己人生中過去的15年，張志超稱，也曾恨過傷害自己的人，「但我母親說，你不能恨一輩子，它傷害了你十年，你恨他十年，如果能放下就放下了。如果說你一直記恨著它，它會傷害你一輩子，所以說還是放下吧。」

（紅星新聞）