【拍片勒索】夥6友人毒打強姦心儀對象　台男：誰叫她拒絕我

台灣新北市20歲的陳姓男子苦追心儀對象不果後，竟惱羞成怒找來6名朋友將對方帶到山區毒打及性侵。陳男事後又拍攝受害人裸照勒索，並在對方無力付錢時直接強押往當鋪強制借錢。 幸有路過民眾目擊受害人被強押上車，及時報警，警方其後在受害人逃跑失敗被帶上山區毒打時趕到救人。

陳男被捕後仍大言不慚稱「誰叫她拒絕我！」（聯合新聞網）

據台媒報道，陳男是在4月經朋友介紹，認識較自己年長4年的受害人。陳男對受害人一見鍾情，極力展開追求，但受害人始終無動於衷，多次表明「不喜歡年紀比自己小的男生」。心有不甘的陳男在同月中旬時，找來6名朋友聯手，先假意把受害人約出來，再把其強行帶去烏來山區。陳男等人將受害人的衣褲扒光、雙手反綁，並對受害人一輪拳打腳踢。其中一名李姓男子見受害人身材姣好，竟當場強姦受害人，同時又讓其他人在旁拍攝錄影，要求受害人付錢贖回影片。

完事後陳男等人將受害人帶到就近一間當鋪借錢，受害人遂趁陳男等人在門口等待抽煙時，向當鋪職員求救，並自行從後門乘搭的士逃走。未料受害人的行蹤被陳男等人發現，結果受害人仍再被捉到並強押上車。

陳男將受害人帶到山區，以高爾夫球桿、棍棒等物持續毒打，導致受害人全身多處擦傷、牙齒斷裂。所幸路過的民眾見到受害人被陳男等人強押上車，立即報警，警方其後循線上山成功救人。陳男被捕後坦承犯行，但仍不知悔改地表示「誰叫她拒絕我！」訊後陳男等7人被依妨害性自主、妨害自由、恐嚇取財、傷害罪嫌送辦。

（綜合報道）