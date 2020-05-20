深圳男強姦醉酒女同志　向對方女友謊稱：我哋拍緊拖㗎！

深圳一名姓強女子周一（18日）在微博發文，稱其22歲的同性伴侶曾小姐剛到新公司一星期，就在員工聚會上遭結識2天的21歲鄒姓男同事趁醉酒帶走並強姦，而自己趕到事發現場時，鄒男竟謊稱自己與曾小姐正在拍拖，兩人自願發生關係。 強女表示，自己報警後，警方將自己和鄒男帶走做筆錄，但未帶曾小姐去醫院驗傷，亦沒有拘留鄒男。 事件引發網民熱議，當中描述的警方執法疏漏引起網民指責，認為基層警員有消極辦案之嫌。對此，深圳寶安警方周二（19日）在微博發出通報，表示已展開進一步偵查，鄒男也已被刑事拘留。

強小姐在微博帖文中寫道，事發當晚女友與新公司同事酒聚，但她夜晚11時到深夜12時半打電話給女友都未能接通。而她隨後透過該企業網站與其老闆聯絡，獲悉鄒男在一個群組裏聲稱，已將爛醉的曾女送到朋友家。及後她進一步得知，鄒男帶曾女去酒店，使用曾女的電話號碼開了一間房。

強小姐出示酒桌閉路電視畫面顯示，鄒男在飯局上全程坐在曾小姐身旁。（微博）

強女驚愕之餘趕到酒店，看到女友癱坐在地上，但鄒男就主張自己和曾女是情侶關係，聲稱兩人是自願性愛，又表示他將曾女帶到酒店時，她已經醉倒了，由於強女打來電話時兩人正在發生關係，他擔心造成「誤會」而不敢接電話。強女稱，自己聽到這番話後毆打了鄒男。

報案女子：警促和解 自己付了千元和解金

強女說，及後鄒男又辯稱，他一開始已經送曾女到她們家的小區樓下，但曾女在車上親了他，於是他們才去了酒店。不過這些對話都被強女錄音，強女隨即撥打電話報警，警方到場後將強女和鄒男帶走，並以強女態度不好為由將其拘留並沒收電話。鄒男做完筆錄後，警員對兩人進行調解，鄒男提出1000元人民幣和解金，強女簽訂和解書後將和解金轉帳予鄒男。

強女表示，其女友在此過程中卻未被警方帶往醫院做必要檢查，鄰居帶其檢查時，醫生以警察不在場為由，拒絕做更加全面的檢查，而警察亦未有將鄒男拘留。

「同性戀合法了你再找法律保護」

強女還在微博留言中表示，她一直喜歡深圳，認為深圳是有包容性的城市，但辦案警員竟對她「同性戀合法了你再找法律保護」，她直言這種說法與案情沒有關聯。

公開資料顯示，內地於1997年修訂刑法，廢除模糊地將同性性行為入罪的流氓罪；2001年，中華醫學會精神科學會等制定的《中國精神障礙分類與診斷標準》第三版將「自我和諧型同性戀」刪除，兩次動作分別被視為同性戀的非罪化和非病理化。雖然現行婚姻法不准許同性辦理婚姻登記，不過，2019年起，各地公證處開始依據民法總則，開放辦理同性伴侶的意定監護公證，此舉被認為是保障同性關係及類民事結合的法律服務。

事件曝光後，不少網民對警方第一時間的處置表達懷疑：

「望對第一次辦案不作為的警察提起訴訟。」 「不敢相信發生在深圳市」 「這種在中國算發達地區的公安都這樣了，我這落後地區的，以及比我這還落後地區的……唉！」 「維權是真難，一定要（在）微博火了才會被嚴查」

稱警一度以自願性交結案

強女周二（19日）下午2時多更新微博稱，其在爆料之前的16日下午到17日中午，曾打過13個電話詢問立案進展，並表示可補充錄影、錄音、截圖等新證據，惟警方一概未有具體回應。及至17日下午4時，警方向她表示，事件已以「自願發生關係」結案。不過她也表示，18日案件終於峰迴路轉，獲警方重新立案和調查。

同日下午4時多，深圳寶安警方也發布通報，稱事件是上周六凌晨接到曾女的「朋友」強女報警，經初查，事件是該公司聚餐後，鄒男帶着處於醉酒狀態的曾女開房並「發生性關係」，而目前鄒男已被刑拘。

（綜合報道）