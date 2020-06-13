【高雄市長補選】國民黨秘書長怒斥：主張「藍白合作」是黨的罪人

隨着韓國瑜遭到罷免，高雄市長補選時程預計9月登場。民進黨幾乎篤定推出台灣行政院副院長陳其邁再戰高雄，國民黨則面臨戰將難尋的窘境。因此，近來關於國民黨是否支持台灣民眾黨候選人，展開「藍白合作」（國民黨和民眾黨合作）的討論聲不斷。 不過，國民黨秘書長李乾龍怒斥，指「藍白合作」是自我矮化、失敗主義，提此主張就是黨的罪人，使藍白合作看似胎死腹中。國民黨文傳會主委王育敏也於6月12日重申，國民黨一定會推出人選，歡迎他黨共同支持。

據《中國時報》報道，李乾龍怒斥，主張藍白合作去支持民眾黨人選，是自我矮化、失敗主義，「提此主張的人，是黨的罪人。」

王育敏6月12日接受媒體聯訪時表示，關於高雄市長補選，國民黨一定會推出自己的人選，現在也已展開相關人選的徵詢，最後一定會推出優秀、在地，而且能獲得高雄市民信任的人選。至於在與他黨合作的議題方面，王育敏說，國民黨的前提是一定會推自己的人選，但這個人選也歡迎大家共同支持。

對於高雄市長補選議題，國民黨文傳會主委王育敏也強調會自提人選，副主委黃子哲則指出，可自提後再尋求民眾黨支持。國民黨文傳會主委王育敏與副主委黃子哲舉行記者會，談論蔡政府發放的振興三倍券可能會造成全民困擾。（楊騰凱／多維新聞）

對於藍白合作的議題，國民黨文傳會副主委黃子哲則表示，國民黨需要更多方面的支持，藍白合作當然可能是選項之一。只不過，國民黨身為台灣最大在野黨，當然應該優先推出自己的人選，就要要有合作，模式也需要研議，可能是國民黨提出候選人後，進一步尋求民眾黨的支持。

至於韓國瑜的下一步？王育敏表示，韓國瑜剛卸下市長職務，需要一段時間的沉潛和休息，不過韓國瑜仍是國民黨很重要的從政黨員，所以未來高雄補選或是黨的改革議題，國民黨都會邀請韓市長一起參與。

黃子哲則認為，國民黨與韓國瑜是生命共同體，國民黨若缺少韓國瑜，對黨確實是打擊，但韓國瑜要在國民黨扮演怎麼樣的角色，這也與韓個人意願有關，畢竟韓國瑜已表達自己要暫時沉潛。黃子哲也強調，外界在這段時間見縫插針，揣測韓國瑜與黨中央的關係可能決裂等，都和事實不符。他說，國民黨需要韓國瑜，難道韓國瑜不需要國民黨嗎？未來若韓國瑜有意尋求東山再起，國民黨對韓還是有很大的價值。「政治變化很快，韓流哪日會不會再起？都很難講。」