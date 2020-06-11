【罷韓成功】台媒：高雄代理市長確定由前副市長楊明洲擔任

台灣高雄市長韓國瑜上周六（6日）遭選民投票罷免成功，行政院周五（12日）將宣布代理市長，台媒報道稱，代理市長確定由高雄市政府參事、前秘書長楊明州擔任。

根據《自由時報》、《聯合報》等傳媒報道，韓國瑜罷免案通過後，行政院對代理市長人選展開布局，鎖定的對象包括曾任高雄市副市長的市府參事楊明州，以及交通部政務次長王國材，原因是2人對高雄市政均有一定的熟悉度。

楊明洲（左）曾在陳菊（右）擔任市長期間任副市長。（高雄市政府）

出線有兩大原因：熟悉市政 跨越派系

報道指，周四（11日）下午確定由楊明州出線，考量原因一是他跨越派系，能對地方全局建設思考，對於即將面臨的3個月颱風汛期，選擇楊明州是對於救災、水患的超前部署，二是高雄市議會將於17日展開，楊明州更能掌握市政，能立刻進入狀況。

對此，楊明州今日表示，沒有接到任何告知，但強調公務員沒有選擇戰場的權利，長官叫他去哪他就去哪。

楊明州於1984年進入高雄市府服務，從工務處的六職等幫工程師，一路升到陳菊市府的副市長，再接任韓國瑜市府的秘書長，去年9月才調任參事，總計在高市府任職36年，歷任9位市長（含3位代理市長），經歷豐富。高雄藍綠議員對楊都予以肯定，地方人士認為，以楊明州對高雄市政的了解，絕對比空降人選更能勝任。

（綜合報道）