「超級搖頭丸」PMMA流入台灣　基隆一個月6人服後暴斃

俗稱「超級搖頭丸」的新興毒品PMMA（para-methoxymethamphetamine, 對甲氧基甲基安非他命）近期流入台灣，當地多人吸食致死。僅北部的基隆市，近一個月內就有6人服後死亡。最年輕的死者年僅16歲，他在家中抽搐發抖、胡言亂語，送院後不治身亡。

目前查獲案件中多以「咖啡包」形式出現，並仿用時下流行的圖案，如抖音、foodpanda等。（網上圖片）

PMMA 在台灣列為第2級毒品。台灣高檢署今年初發現，PMMA於2019年10月至12月短短3個月內，就有34宗服用含PMMA的毒品致死案例；尤其12月最嚴重，死者平均年齡26歲，當時年紀最小的僅17歲。

受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，民眾減少聚會，服食PMMA致死事件減少。惟近期因疫情在台灣放緩，吸毒案又出現上升。5月7日至6月10日，基隆市就有6人服食PMMA後死亡。

17歲少年僅穿內褲陳屍家中

當中最年輕的是16歲的林姓高職生。5月23日下午，他在家中突然胡言亂語、手腳亂踢，隨後抽筋、抽搐、發抖，家人將他緊急送院，後證實不治。警方在林男的手機內發現「毒咖啡包」的照片，其包裝與早前3名服用PMMA致死的死者身旁找到的毒咖啡包外觀相同。

另外，基隆一名17歲少年，近日僅穿內褲陳屍家中房間床上，被下班的母親發現他死亡，而他的袋子內有8包已用過的毒咖啡包。

目前查獲案件中多以「咖啡包」形式出現，並仿用時下流行的圖案，如抖音、foodpanda等。（網上圖片）

多以「咖啡包」形式出現 致死率極高

台灣高檢署指出，此類毒品成本低、製程快，常作為搖頭丸（MDMA）的替代物；目前查獲案件中多以「咖啡包」形式出現，並仿用時下流行的圖案，如抖音、foodpanda等。高檢署又指，PMMA屬中樞神經興奮劑，毒性強度高於甲基安非他命（俗稱「冰毒」）4倍以上，施用50毫克就有中毒可能；且因PMMA毒性作用較慢，施用者常因施用之初無感覺，因而使用過量，致死率極高。

（自由時報／ET today）