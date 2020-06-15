新冠肺炎｜台教育部提三原則7月解禁境外生　遭批未有具體方案

第一波新冠肺炎疫情趨穩情況下，全球各地政府當下最重要的事，是如何預防第二波疫情，並同時拯救經濟。面對台灣公私立大專院校及陸港澳生團體呼籲台政府儘快解禁境外生，台教育部長潘文忠日前提出解禁三原則，包括暑假分批入境檢疫、應屆畢業生及疫情低風險國家優先，並且不排除7月就解禁。 然而，這種說法被批評，沒有具體方案，「有講等於沒講」。

潘文忠表態希望暑假解禁境外生，然而話尾卻依舊加一句「要待疫情指揮中心審慎評估」，防疫成績如今成為民進黨政府執政神主牌，經濟復甦措施受阻屢見不鮮。（台灣教育部供圖）

綜合台媒報道，受到新冠肺炎疫情影響，目前有26,000多名境外生無法返台就學，其中陸港澳生逾6成，且有8,000人是應屆畢業生。同時，各大學在新學年也招了16,000名新生，等着9月前入境。

事實上，解禁境外生一事，外界已呼籲多時，原本期待6月3日的台行政院跨部會會議會有好消息，然而當天突然喊停，決議境外生暫不解禁，引發高校與境外生反彈。

台灣「國立大學校院協會」、「國立科技大學校院協會」等日前聯合發表聲明，並由台灣清華大學校長賀陳弘、台灣科技大學校長廖慶榮署名，行文給台行政院，強烈呼籲儘快作為，將大學校院境外生列入首批准予入境的優先對象。

私立大學校院協進會日前也發表聲明，明確指出私立大學至少有2,284名應屆畢業境外生亟需立即返台，建請政府立即以項目方式，在特定國家或地區檢疫控制無虞的前提下，同意應屆畢業境外生返台。

同時，關注境外生返台議題的「香港僑生返台關注小組」以及陸生群體，也發表給蘇貞昌的公開信，呼籲儘速審理境外生來台方案，讓應屆畢業生優先返台。

公開信指出，港澳台等地疫情大幅緩解，但境外生回台時間依舊遙遙無期，教育部規劃的「安心就學方案」仍無法讓境外生安心，修業、實習與研究不能完整進行，導致應屆畢業生無法修滿學分而被迫延畢，人生規劃大受影響。希望行政院看在國際人道精神，儘速審議。

陸生也稱，希望台灣政府展現對境外生學生權益的重視與責任感。盼他們的要求能得到支持。

高校與境外生都在為了自身的未來「發聲」，前者為了經營生存，後者為了受教權。圖為台灣「境外生權益小組」6月5日前往台教育部前陳情。（許陳品／多維新聞）

對此，潘文忠於6月14日公開表態稱，暑假是最好的時機點，希望暑假就能開放，由於檢疫量很大，屆時將採取優先、分批的規劃，如應屆畢業生和疫情低風險國家可能列為優先，至於確切可以解禁的時機點，仍待疫情指揮中心審慎評估後再決定。並且不排除7月就開放境外生入境。

然而，對於潘文忠的說法，高校、境外生並不滿意。實踐大學校長陳振貴直言，這些大原則各界早就呼籲多次，現在亟需「明確時間表」，否則「有講等於沒講」。另有港生稱，遲遲不公布具體方案，已有境外生「死心」，決定放棄。