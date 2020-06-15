國民黨兩岸論述即將出爐　黃奎博：兩岸仍處「一個中華民國」框架

國民黨副秘書長黃奎博在今天（15日）播出的網絡節目訪談中，以黨中央高層的姿態，表達國民黨兩岸論述改革的大方向。黃奎博強調，國民黨的兩岸論述不會偏離中華民國《憲法》，依照中華民國《憲法》，兩岸還是處於一個中華民國的框架，「當然不會有兩個中國的問題，也不會有一中一台的問題，更不會有台灣獨立的問題」。

針對國民黨兩岸論述改革，國民黨副秘黃奎博表示，兩岸論述將不脱離中華民國《憲法》的框架，不會有「兩個中國」、「一中一台」、「台灣獨立」問題。（多維新聞）

國民黨在2020年台灣總統大選失敗後，組成了包含兩岸論述、組織架構、財務穩健、青年參與等四個小組的改革委員會，準備對黨的改革提出建言。其中，國民黨的兩岸論述改革更是受外界矚目。據悉，兩岸論述小組已於上周五完成會議討論，下一步便是將報吿內容提報給黨中央。至於具體內容方面，預計將提出「堅持主權」、「堅持兩岸應共同維護和平」、「期待中國大陸加速民主化」、「期待兩岸合作雙贏」等四點。

本次黃奎博赴中時電子報主辦的網絡節目「無色覺醒」，接受主持人賴岳謙訪問，從國民黨中央的角度出發，談論國民黨的兩岸論述改革。

賴岳謙問，近來國民黨的兩岸論述改革已經提到「肯定九二共識歷史定位」，是不是代表已江啟臣為首的新任國民黨中央而言，九二共識要吿一段落？黃奎博指出，這個問題有一點複雜，因為很多消息是透過國民黨臨時編組的改革委員會兩岸論述小組傳出的，可能是小組召集人，或是小組成員，在接受媒體訪問時所提。然而改革委員會只是提供一個諮詢意見，並非國民黨最後遵循的方向。不過黃奎博坦言，改革委員會兩岸論述小組討論過程中，「肯定九二共識歷史定位」，確實是一部份討論聲音。

黃奎博強調，改革委員會的建議目前還沒出爐，預計6月20日前後，有初步的草稿，而且就算出爐後，也需要經黨中央參考，再送中常會及全代會通過，走完這些程序，才算真正的定調。黃奎博說，改革委員會的東西出爐到最後全代會定案，他不清楚中間還會有多少的變化，不過，若從大原則和大方向來看，國民黨的兩岸論述大方向，一定是按照中華民國《憲法》，任何內容的闡述，都不會偏離《憲法》。

国民党兩岸論述即將於6月底出爐。（中央社）

賴岳謙好奇，國民黨內不少少壯派均主張別再談九二共識、不要再談統一，而且也拒絕一國兩制，但是，反對一國兩制，難不成要一國一制？還是一邊一國？一中一台？兩個中國？這會是國民黨的方向嗎？黃奎博則說，依照中華民國《憲法》，當然不會有 「兩個中國」的問題，也不會有 「一中一台」的問題，更不會有 「台灣獨立」的問題，依照當前中華民國《憲法》規定，兩岸還是在「一個中華民國」的架構之下，只是依照《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，有一個自由的台灣地區，以及一個受到中共控制的大陸地區。

黃奎博說，國民黨對於遵守中華民國《憲法》這一塊，不會有任何讓步，就算改革委員會有一些建議違反了中華民國《憲法》，他個人仍覺得，待進入到國民黨中央處理時，也不會去採納這一塊。

至於九二共識是存是廢？黃奎博指出，難以否認的是，馬英九2012年繼續使用九二共識最後也勝選了，韓國瑜2018年競選高雄市長時，也講過九二共識，當時對韓也沒什麼傷害，所以九二共識對國民黨而言，本來就是一個可以拿來穩定兩岸關係的基礎。黃奎博強調，他還是那句老話，是國民黨宣傳論述不力，才出現九二共識被黑掉的結果。

訪談過程中，黃奎博也坦言，中華民國《憲法》最終的結果確實是追求國家統一。賴岳謙則問，國民黨會主張一國一制嗎？黃奎博答，國民黨不會用一國一制這個詞，如果把時間回推30年，當時叫做「三民主義統一中國」，而台灣則是復興基地，我們是通過價值、制度，希望我們的社會、政治、經濟可以進步，進步之後自然不必與中國大陸武力相向，若到時中國大陸人心是明顯傾向台灣的，實現民有、民治、民享的社會建設，這是最好的方式。

賴岳謙追問，所以國民黨以三民主義統一中國，響應北京方面的一國兩制嗎？黃奎博說，三民主義統一中國是國民黨過去維持了一段時間的政治宣示，到了李登輝時期因為有其他政治考慮，慢慢變不提了。至於馬英九時期則是講「不統，不獨，不武」，但馬英九也講過，這不能令兩岸問題最終解決，卻是目前能夠求同存異共創雙贏的辦法。黃奎博認為，雖然國民黨現在不執政，不過國民黨對於兩岸關係是有責任感的，國民黨會按照中華民國《憲法》，把現狀先維持好，而這也是改革委員會最關心的事情。

黃奎博表示，國民黨最近的論述中，偶爾也會出現一個關鍵詞「中華文化」，國民黨明白，中華文化不只是可以維繫兩岸關係的瑰寶，也是兩岸可以共同接受的一大公約數，同時中華文化也可以吸引台灣年輕人，看到故宮館藏的中華文物源遠流長，可以產生民族的自尊心。

黃奎博認為，中華文化是聯繫兩岸的重要樞紐，只是這個樞紐與政治的連結脱鈎了，假如中華文化四個字太寬太廣，能否先以孫中山的思想，甚至是三民主義來談，三民主義現在對大陸的發展也很重要，在民族、民權、民生方面，中國大陸除了民權稍微弱一點之外，其他都在做，既然中國大陸稱孫中山是革命先行者，我們則講孫中山創建中華民國，或許雙方可以一起拿孫中山當成起點。

黃奎博說，現在台灣年輕人不太喜歡被說教，國民黨要做的，應是把事實呈現出來，兩岸確實曾有過飛彈危機等緊張狀態，假如兩岸能夠和平交往，則可以帶來和平紅利，而且這對台灣安全不僅沒有損失，反而還提升了。「如果把事實都呈現出來，相信台灣年輕人會加以思考，否則話語權就被民進黨拿走了，被說成抗中才是台灣最好的道路。」