江啟臣談兩岸論述：中國就是中華民國　我是台灣人也是中國人

在2020台灣大選慘敗之後，國民黨兩岸論述備受矚目，國民黨新任黨主席江啟臣周二（17日）接受前主席洪秀柱的網絡節目專訪時表示，對國民黨來說，中國就是中華民國，他在台灣出生長大，他是台灣人，從文化、歷史來看，他也是中國人。據聯合新聞報道，江啟臣在節目中與洪秀柱進行約1小時對談，完整影片預計在本周五（20日）上線。

江啟臣於3月9日走馬上任，接下前主席吳敦義請辭後剩下的1年2個月任期。（譚英瑛攝）

與會人士轉述，江啟臣在對談中表示，「中國國民黨是中華民國的開國政黨，對中國國民黨來說，中國就是中華民國。他在台灣出生長大，他是台灣人，而從血源、文化、歷史來看，他也是中國人，從中華民國的憲法來說，他是中華民國國民。」

洪秀柱辦公室透過新聞稿表示，兩人在會談中達成中華民國憲法是兩岸關係中自我定位的共識，更該是朝野共識。若要變動，就需要修憲，而修憲所帶來的後果與代價，負責任的政黨與政治人物有責任要講清楚。

洪辦表示，洪秀柱提到中華民國憲法就是一中憲法，憲法所定的國家方向是終極統一，這些方向是身為開國政黨的黨主席要面對的挑戰。江啟臣表示，中華民國的固有疆域是明訂在憲法中的，只要沒有修憲更動，自然應該遵守。

洪辦提到，江啟臣也明確表示要在兩岸和平與人民接受的前提下，捍衛中華民國以及大家所珍惜的民主體制。在身分認同上，江啟臣認為這些原本就融合在生活與文化上的中華文化傳承，因為被政治化後，使得一些原本毋庸置疑的問題，成為了內耗的問題。

（聯合新聞網）