AIT處長酈英傑晤江啟臣：樂見國民黨在華府重設代表處

國民黨主席江啟臣於6月15日（周一）前往美國在台協會（AIT）台北辦事處，會晤處長酈英傑（William Brent Christensen）。 在會談過程中，江啟臣表示，國民黨未來會強化政黨外交，並繼續支持緊密台美關係的悠久傳統。酈英傑則表示，美方一向把台灣視為可靠的貿易伙伴，他也樂見國民黨在華府重新設立代表處，以增進雙方即時溝通以及合作。

國民黨主席江啟臣於6月15日拜會美國在台協會（AIT）台北辦事處處長酈英傑。（國民黨供圖）

國民黨通過新聞稿表示，此次江啟臣在國民黨副秘書長黃奎博、國民黨國際事務部主任李大中的陪同下，前往美國在台協會與酈英傑會晤。今年3月酈英傑曾赴國民黨中央拜會江啟臣，當面恭賀江啟臣新任國民黨主席，當時雙方也約定擇期再會。

這次江啟臣回訪酈英傑，一行人針對美台疫後經濟振興合作、雙邊政黨外交以及城市交流等多項議題和美方廣泛交換意見。江啟臣向美方表示，國民黨未來會強化政黨外交，並繼續支持緊密台美關係的悠久傳統。

酈英傑則於會面過程中指出，美方一向把台灣視為可靠的貿易夥伴，國民黨14個執政縣市與美國地方政府合作交流，對雙方均有利。而酈英傑也表達，他樂見國民黨在華府重新設立代表處，以增進方實時溝通以及合作。

國民黨強調，江啟臣在今年3月就任黨主席後，非常重視國際化與國際連結，今年5月先後舉行兩場國民黨外交及兩岸立場說明會，邀請各國駐華使節來參加，廣受好評。另外，江啟臣和國民黨中央也開始透過Twitter向國際發聲，江啟臣此次回訪酈英傑，對於國民黨在促進雙方互動、推動政黨外交等方面，具有重要意義。

根據資料，國民黨與親民黨2004年至2008年曾在美設立國親聯盟辦事處，由外交官袁健生出任駐美代表，2008年國民黨執政後，袁健生轉任中華民國駐美代表；2016年民進黨上台後，國民黨則未恢復設立駐美辦公室。