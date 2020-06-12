台灣盼成國際人才中心　美歐商會點出兩大障礙

由美國在台協會（AIT）和台灣成立的「人才循環大聯盟計畫」（TCA）今天（12日）舉辦白皮書公開發表會，蔡英文致詞時表示，盼將台灣打造成國際人才中心，美國在台協會（AIT）處長酈英傑也力挺稱 「美國準備好熱誠支持台灣，實現台灣願景」，但台灣要能順利轉型成國際人才中心，仍有許多障礙需要突破。

美國商會和歐洲商會就點出，包括數位技術的相關法規、勞動法規、外國人才赴台的申請流程等等，都必須做出相當的調整，而對於雙語國家的目標，台灣外貿協會董事長黃志芳認為，台灣的語言教學在制度面上必須更大膽一點，否則不容易成功。

美國商會副會長邵駿崴出席「人才循環大聯盟計畫（TCA）」白皮書發表儀式。（台灣總統府）

美國商會副會長邵駿崴（Tim Shields）認為，現在不管在哪個領域，任何職務，都必須要去了解物聯網和數位技術的相關知識，這是台灣轉型過程中，非常關鍵的環節，作為在台灣作客的人，美國商會非常期待利用TCA的白皮書，加速台灣的轉型。

邵駿崴指出，台灣的雲端計算和數位技術相關法規，均極需進行改革，甚至台灣的金融業直到近期才開始在雲端計算上使用「Salesforce」，台灣的資安保護標準，必須跟國際接軌，才能吸引全世界的人才進駐台灣，並阻止台灣的人才出走。「現在很多東西都上了雲端了，包括日本跟新加坡在這方面都很先進，台灣必須要加速在這方面的進展」。

邵駿崴進一步直言，如果要改變台灣，加速台灣成為國際人才中心的話，台灣的勞動法規必須提供更多的彈性，因為不管是數位產業、高科技業、服務業、金融業，很難一套勞動法規一體適用，台灣應該讓勞動法規能因應不同的需求，例如在金融業和高科技業，打卡上下班制度已經是過時的制度，這點必須更改。

邵駿崴認為，TCA的成立是台灣轉型的重要一步，台灣已經踏上旅程，可以趁着這次成功防疫打響台灣品牌，順勢而上，轉型成國際人才中心，世界各地許多台灣人和外國人，都非常期待能回到台灣服務，「這是一個非常令人興奮的時機點，期待看到更多人才迴流台灣」。

歐洲在台商務協會理事長尹容認為，台灣的工時計算，已經是一百年前的做法，在迎接未來世代的作法，「生產力並不等同於工時」。（Facebook@Giuseppe Izzo）

而歐洲在台商務協會理事長尹容（Giuseppe Izzo）也對台灣的工作環境給予一些建言。他期許台灣成為一個雙語國家，這樣外國人才來到台灣，就不需再透過翻譯溝通，而對台灣的工作條件，他附和美國商會，直指台灣的工時計算，已經是一百年前的做法，在迎接未來世代的作法，「生產力並不等同於工時」，工時不需太過制式化，甚至也不用打卡，打卡制度是需要積極處理的問題，才有助台灣吸引更多人才。

尹容也認為外國人要申請在台灣的長期、短期工作簽證，程序應該要更有預測性、一致性、透明性和簡單化，而非如現在的主管機關個案申請，這樣才有助於外國人評估、規劃是否赴台工作。另外，台灣政府對自己的公民及外國工作者，應該一視同仁，例如最近台灣政府推出「三倍券」盼振興經濟，而外國人在台灣同樣工作、付税金，卻沒得到同樣的待遇，「在這方面，在台灣工作的外國人跟台灣公民，應該得到一致公平的待遇」。

尹容還提到台灣發放給外國人的就業金卡，申請過程相當繁宂，應該更簡單、更容易取得。他最後稱讚，台灣不論是居住或是經商，都是非常棒的地方，「這無庸置疑」，但再好的地方都仍有精進的空間，如果台灣未來想要吸引更多國際人才來到台灣，就必須持續讓自己更開放、更國際化、更開放。

首屆「人才循環大聯盟（TCA）白皮書」發表會12日舉行，蔡英文表示，要強化雙語與數位技能，希望把台灣打造成國際人才中心。

相關法規的調整，論壇主持人、民進黨立委劉世芳說，這是台灣立法院的責任，下個會期會納入思考。而台灣外貿協會董事長黃志芳則對台灣2030年成為雙語國家的目標，發表自己的看法，他認為，以現在台灣這種漸進式的做法，雙語國家的目標不太容易成功，台灣許多家長都把自己的小孩送去補習班學英文，但他每次看到都認為「It's not going to work」，台灣如果要成為國際人才中心，在制度面上必須更大膽一點，例如，假設台灣小學校長都找外國人，校長每天都用英文和學生精神喊話，老師跟校長溝通都非用英語不可，學生看到校長都要用英語交談，「保證學校英文程度馬上提升」，台灣科技界人士的工作語言就是語言，這有實際上的需求，在制度面上台灣應該更大膽一點，才能達到目標。

黃志芳還提及，以色列的小學生，電腦科學和軟體設計是必修，因為以色列曉得21世紀，國家與國家的競爭中，最重要的競爭力就在這裏，台灣應檢視小學到大學的教育內容，是不是能跟上數位時代，如果有一些比較大膽的、跳脱體制性的改革，藉由國際人才來協助台灣推動改革，台灣也藉此吸引更多人才來到台灣，都能幫助台灣轉型成國際人才中心。