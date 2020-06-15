【兩岸關係】和平基礎蕩然無存　未來四年大陸會對台動武嗎？

台灣總統蔡英文在「5.20」就職講話中展露出明顯的「以武拒統」的姿態，緊接着中國「兩會」的政府工作報吿中也刪除了「和平統一」的說法，評論普遍認為兩岸關係「已經回不去了」。近期解放軍曾在3天之內兩次軍機繞台，而台灣軍方則在6月11日夜間試射多枚防空導彈，再加上美軍運輸機日前飛越台灣，更凸顯了台海局勢日益緊張的趨勢。有分析人士認為，由於台灣島內政治環境已經完全變質，加上蔡英文政府「聯美」的明確路線，未來台海地區可能會是衝突爆發的主要陣地。

廈門大學台灣研究中心副主任唐永紅在接受《多維新聞》採訪時指出，蔡英文「5.20」連任就職演說再次表明，台灣當局對兩岸關係的性質定位已經完全走在了大陸的對立面，未來兩岸的對抗可能會進一步升級。

蔡英文在就職典禮演講中稱，兩岸關係已經到了轉折點。（台灣總統府）

多維：台灣總統蔡英文在今年的「5•20」就職演講中，將兩岸「對話」的前提設置為「對等」，並明確提出不接受大陸用一國兩制矮化台灣。緊接着在5月末的中國兩會《政府工作報吿》中，關於兩岸關係部分的表述去掉了「和平統一」的字眼。在一些觀察人士眼中，兩岸問題在學術上已經「沒什麼可說」，只剩下政治決斷了。

唐永紅：眾所周知，過去四年的兩岸關係，在中國大陸期待蔡英文當局迷途知返、補答「未完成的答卷」的過程中，在蔡英文當局不斷「聯美抗中」推動所謂「國家正常化」、不斷阻礙兩岸交流並削弱兩岸聯繫的「去中國化」的過程中，已經從馬英九當局時期的和平發展局面，不斷滑入對抗發展的動盪不安境地。人們因此開始擔心台海和平之舟會否翻船。

蔡英文1月11日高票贏得連任，5月20日發表了更加遠離「九二共識」兩大核心意涵（兩岸同屬一個中國、推進兩岸統一）的連任就職演說。於是，關注兩岸關係發展的目光自然就聚焦於大陸「兩會」《政府工作報吿》有關對台政策的論述了。

鑑於台灣社會生態的明顯質變以及蔡英文當局「拒統謀獨」的頑固堅持，一些人士不免會問，未來四年大陸對台會動武嗎？

事實上，隨着蔡英文「5.20」就職演說塵埃落定，隨着大陸「兩會」《政府工作報吿》的發表，《港區維護國家安全法》立法的確定，以及《反分裂國家法》15周年座談會的結束，儘管未來四年很可能還會出現一些突發的變數，但在主要的決定因素大致明朗的背景下，未來四年大陸對台政策基本上已可見端倪。

眾所周知，實現兩岸統一，是中國大陸的三大歷史任務之一。而統一的方式，也是外界最為關注的對台政策，乃是中國大陸堅定不移的對台大政方針之一部分。事實上，中共十九大報吿宣示了實現國家統一的任務，明確了統一的最後期限，強調「必須繼續堅持『和平統一、一國兩制』方針」，但同時強調「堅決維護國家主權和領土完整，絕不容忍分裂的歷史悲劇重演」，以決不允許「6個任何」表明反對「台獨」的堅定意志和鮮明態度。

這表明為確保實現兩岸統一，中國大陸雖堅持儘可能的和平統一，但也保留依據《反分裂國家法》所規定的非和平方式（武力手段）這一不得已而為之的最後選擇。

因此，在台灣民進黨當局頑固堅持「一中一台」的兩岸關係性質定位、頑固主張「台獨」、反對兩岸統一的同時，中國大陸依然堅持對台大政方針不動搖，包括堅持「九二共識」、「反對台獨」、「和平統一」、「一國兩制」，以及作為最後選擇的「非和平方式」。這在中國大陸今年「兩會」期間發佈的《政府工作報吿》的有關聲明中，以及《反分裂國家法》15周年座談會大陸官方發表的有關講話中已經體現的非常明顯。

廈門大學台灣研究中心副主任唐永紅。（網上圖片）

多維：從「未完成的答卷」到不再使用「和平統一」的字眼，兩岸關係是如何一步步走到「再也回不去」的地步的？

唐永紅：在過去四年的實踐中，蔡英文當局拒不接受先前馬英九當局時期行之有年的「九二共識」，頑固堅持「一中一台」的兩岸關係性質定位，並在兩岸關係發展取向上不斷推動「台獨」分裂活動。蔡英文當局不僅讓兩岸關係失去了和平發展的政治基礎，而且單方面改變了兩岸關係性質的定位以及兩岸關係發展的現狀，讓海峽兩岸陷入不斷的對抗之中。

蔡英文「5.20」連任就職演說再次表明，蔡英文當局與大陸在兩岸關係性質定位方面仍然是完全對立矛盾的，在兩岸關係發展取向上仍然是南轅北轍的。這不僅表明接下來四年兩岸關係和平發展的政治基礎已經蕩然無存，而且可以預期海峽兩岸為達成各自政治目的，會採取對抗性取向的政策措施，將可能導致海峽兩岸對抗進一步升級，甚至出現衝突。加之美國對華政策重大改變，以及美台相互利用日益強化，註定未來四年不僅對抗發展將成為兩岸關係常態，而且已經風平浪靜多年的台灣海峽也可能風起雲湧。

由美國在台協會（AIT）和台灣成立的「人才循環大聯盟計畫」（TCA）6月12日舉辦白皮書公開發表會，台灣總統蔡英文致詞時表示，期待台灣跟美國在人才培訓、交流上，可以建立更多樣的合作關係。（資料圖片）

多維：中美關係的確是影響兩岸關係的一個重要因素，近來，蔡英文當局「聯美抗中」的傾向越來越明顯，另一方面中美關係已經陷入全面對峙，在這種局勢下，大陸的對台政策會做出怎樣的調整變化？兩岸關係中最大的潛在風險是什麼？

唐永紅：事實上，根據大陸「兩會」期間發佈的《政府工作報吿》的有關聲明，以及《反分裂國家法》15周年座談會發表的有關講話，可以大致預期未來四年中國大陸對台的基本政策取向。一方面，中國大陸將會繼續深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞的共同利益，特別是增進台灣同胞的國家認同與統一意願，繼續努力推進兩岸和平統一進程。

另一方面，未來四年，如果蔡英文當局繼續頑固推動「台獨」，繼續「聯美抗中」、「協美遏中」，改變兩岸關係的性質定位，阻礙民族復興；如果美國為遏制中國大陸而繼續猛打「台灣牌」，侵犯中國領土與主權，危害國家安全與發展利益，中國大陸將不得不強化反對「台獨」勢力的分裂活動，甚至依據《反分裂國家法》採行非和平方式，在確保國家領土與主權完整、國家安全與發展利益的同時，徹底打破「台獨」勢力在安全與分裂層面期待美國的幻想。兩岸擦槍走火，台海和平生變，因而確有可能，但責任顯然完全在於台灣民進黨當局與美國反華勢力。

事實上，中國大陸對台的大政方針及基本政策取向，在學理、法理、事理、情理層面都是可以理解的。當兩岸矛盾只是人民內部矛盾（台灣普遍民意認同兩岸同屬一個國家），中國人不打中國人，得采用和平統一方式；反之，當兩岸矛盾成為敵我矛盾（台灣普遍民意認同且台灣當局堅持「一中一台」，推動「台獨」，分裂國家），非和平方式就有其正當性；而當《反分裂國家法》第八條所規定的情形出現，非和平方式就有其必要性及充分性。