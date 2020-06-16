美國防部長Twitter重申對台承諾　台國防部表感謝

美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）當地時間6月16日凌晨在twitter發佈貼文稱「我們並將維持對民主台灣承諾。」 國防部發言人史順文對此表示感謝，並稱台灣務實推動與友盟國家國防事務交流，共同維護台海安全與區域和平穩定。

埃斯珀在他的官方Twitter分別發出3篇貼文，表達美國對印太區域的重視，並連結他在海峽時報（The Straits Times）的投書。這篇文章暢談美國印太戰略，表示在2019冠狀病毒疾病與中國挑戰下，美國將致力與區域盟友及合作夥伴建立更緊密安全關係。

他在其中一條Twitter發文中表示，「夥伴關係：我們持續與日本、韓國、紐西蘭、泰國、澳洲、菲律賓、東帝汶、巴布亞新幾內亞、斐濟、湯加與其他太平洋島國建立更緊密關係，維持對民主台灣承諾。」

台灣國防部上午舉行記者會，發言人史順文表示，國防部配合政府整體外交政策，務實推動與友盟國家國防事務交流，共同維護台海安全與區域和平穩定。

台外交部北美司司長姚金祥表示，台灣身為印太地區的重要成員，應共同確保印太地區的自由開放。（屈彥辰／多維新聞）

此前，美國參議院軍事委員會於6月10日完成審查並通過「2021會計年度國防授權法案」（NDAA 2021），目前法案內容暫未公開，該委員會公布的「執行摘要」（Executive Summary）顯示，法案在「強化同盟及夥伴關係」項下，闡述美國對台灣關係法的承諾，並支持深化台美雙邊關係。

台外交部北美司司長姚金祥6月16日表示，這個法案在如何確保盟邦以及夥伴安全的部分，特別提到美方重申《台灣關係法》對台的安全承諾。

支持深化台美的雙邊關係等，法案目前沒有公布詳細內容，但有公布執行摘要，有談到太平洋相關的倡議，倡議的內容包括美國在印太地區的規劃、印太地區怎麼進行戰力部署、國防資源的配置，顯現美國國防部對印太地區的重視，「台灣身為印太地區重要成員」，會持續跟美國、理念相近國家合作，共同確保一個自由開放的印太地區。