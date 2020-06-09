日擬為釣魚島改名　台保釣團體抗議　轟民進黨「卑躬屈膝」

日本沖繩縣石垣市議會研擬通過表決，將釣魚島（台灣方面稱釣魚台）的行政區名稱由「登野城」改為「石垣市登野城尖閣」，使得台灣再次燃起「保釣爭議」。 包括釣魚台教育協會、台灣釣魚台光復會、中華保釣協會等台灣保釣團體，在6月9日率領約50人來到日本台灣交流協會台北事務所抗議，眾人高呼「保護漁權、保障主權」等口號警吿日方，也抨擊民進黨政府對日卑躬屈膝。 因日本台灣交流協會並未派員接下抗議聲明，保釣團體便當場將抗議聲明撕毀以示不滿，並預吿待漁民結束漁汛期返台後，會有進一步的抗爭活動。

針對日本石垣市議會研擬將釣魚台改名，台灣保釣團體在當地時間6月9日率眾赴日本台灣交流協會台北事務所抗議，因協會未派員接下抗議聲明，保釣團體當場將抗議聲明撕毀以示不滿。（洪嘉徽／多維新聞）

釣魚台教育協會理事詹澈表示，對於日本沖繩石垣市議會要把釣魚島改名的這個小動作看來，要改名字，就是表示了主權，現在正值中美對峙、兩岸矛盾、新冠肺炎肆虐的時候，日方趁此時來搞這個小動作，目的是趁火打劫，所以保釣團體才到日本台灣交流協會提出抗議，藉以警吿。

釣魚台教育協會理事長陳美霞則指出，「釣魚台是我們的，這點一清二楚」，但日本過去幾十年來有非常多的動作，包括驅趕台灣漁民，以及將釣魚島改名等，這些都是因為釣魚島不屬於日本，他們才這麼做。陳美霞怒批，日本的舉動可說是強盜行為，針對這種強盜行為，他們絕對不容許，為了保釣，他們已經對抗50年了，儘管如此，未來仍會繼續對抗下去。

釣魚台教育協會理事詹澈表示意見，指日本在中美對峙之際趁火打劫。（洪嘉徽／多維新聞）

台灣釣魚台光復會理事長劉源俊表示，日本方面要將釣魚島命名為「登野城尖閣」， 其實「尖閣」這個名稱是1845年英國海軍經過釣魚島時，覺得該處看上去很像教堂的尖閣，才有此說法。以前的日本人、琉球人，並未稱釣魚島為尖閣，他們都知道這裏叫釣魚島，而且釣魚島的名稱老早便載於中國古籍，滿清時期還將釣魚島劃歸台灣宜蘭管轄，日本拿出尖閣的名稱，就表示是盜來的。

漁民：沒有主權就沒有漁權

宜蘭縣蘇澳區漁會常務監事林月英指出，現在正逢漁汛期，如果不是漁汛期，前來抗議的漁民人數還會更多，大家都很清楚，釣魚島是屬於中華民國的，而且釣魚島也是台灣漁民很好的傳統漁場，石垣市議會有意將之更名，絕對是居心叵測。況且，石垣跟蘇澳還締有 「姊妹市」的關係，如果石垣議會最後做出改名的決定，將傷害雙方人民的感情。林月英呼籲，希望石垣市適可而止，另外，她也向我方呼籲，假如沒有主權，就談不上漁權，漁民生計，也需要大家一起關心。

釣魚台教育協會理事長陳美霞強調，日本的舉動可說是強盜行為，針對這種強盜行為，他們絕對不容許。（洪嘉徽／多維新聞）

釣魚島癥結：民進黨對日卑躬屈膝

新國際理論與實際中心召集人林深靖指出，今天他們站在這裏，就是因為民進黨政府長期對日本卑躬屈膝，台灣有一句話叫軟土深掘，土越軟，別人就掘的越深，國家之所以有軟土，正是因為朝中有軟骨，才會被人欺壓。他說，民進黨上台後把兩個派系的大將派到日本，包括謝系謝長廷出任駐日代表、新潮流龍頭邱義仁則是日本關係協會的會長，但他們只是拼命要讓日本福島核災食品賣到台灣，要我們一頓一頓的吃下肚，他們有顧及釣魚島主權嗎？有顧及漁民生死嗎？這就是民進黨政府的所作所為。

夏潮聯合會會長莫那能則說，台灣光復已經74年了，但他認為還有三個部分未完全光復，包括釣魚島、台灣人的尊嚴以及原住民高砂義勇軍還放在靖國神社。莫那能指出，台灣原住民在日本殖民期間，被徵召成為炮灰，今天還放在靖國神社，他站出來保釣，也希望兩岸人民繼續努力，使台灣真正光復。

保釣團體派出代表朗誦抗議聲明書。（洪嘉徽／多維新聞）

眾人發表意見後，保釣團體也在現場朗誦抗議聲明書，文中強調，「日本應該反省並改正從十九世紀開始對亞洲的侵略與併吞行為，徹底革除軍國主義意識形態。」最後因日本台灣交流協會未派員接下保釣團體的抗議聲明，眾人只好將聲明書撕毀以示不滿。