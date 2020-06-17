綠委稱美商Fortinet具中國背景　要求台政府下架其產品

在台灣，民進黨籍立委林俊憲於6月17日指，台政府資安重要供貨美商Fortinet具有中國背景，負責人與中共關係匪淺，去年還因偽造產地賣給美軍，遭到美國司法部罰款約1635萬新台幣（約合425.7萬港元），而台政府6年來至少從該公司進行了近5億元新台幣（約合1.3億港元）的採購。

6月17日，民進黨立委林俊憲召開「潛伏在政府機關的中國製資安『間諜』還有多少？」記者會。林俊憲指出，資訊安全公司Fortinet其主要產品為防火牆，總部雖然設在美國，但公司幾個大股東，都是中國大陸出生，移居到美國的人。其中公司負責人謝青更入選中國官方發行的建國65周年紀念肖像郵票，顯見其與中共官方關係之良好。

林俊憲稱Fortinet負責人謝青入選中國建國65周年紀念郵票，與中共官方關係匪淺，必須警惕雖為外商，卻被中國控制的企業。（楊家鑫／多維新聞）

他表示，這間公司2019年才因將中國製產品改標為美國製賣給美國軍方，遭罰款約1635萬新台幣。「賣美國都敢偷改標，賣台灣就會不敢嗎？這些設備就像是特洛伊木馬，潛伏在政府機關，隨時可能引爆資安危機。」

林俊憲指，台政府機關這6年來僅共同採購就向Fortinet採購了近5億元新台幣的設備，還不包括專案招標的部分，其中光是國防部、國安局這兩個機關就各採購了約1000萬新台幣。

林俊憲指出，最近台行政院發佈政府機關使用中國廠牌資通設備的調查報吿，共有38箇中央機關、108個地方機關還在使用,但台政府卻拿不出執行力，沒有時效或強制下架，只有柔性倡導。他強調，「這種事情不能拖，做為受到中國威脅最嚴重的台灣，應該拿出魄力，若有疑慮就先立即下架處理或是禁購」。

據悉，林俊憲此前也曾表示，Zoom的創辦人與主要研發中心都來自中國，更加深了國際的疑慮。並強調，在疫情過後，針對中國的制裁只會越來越嚴厲，「圍堵的態勢已經很明顯，台灣一定要站對邊」。