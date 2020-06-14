【新冠肺炎】港澳生返台有望？　台教育部長：暑假是最好開放時機

在台灣，延宕多時的境外生返台就學訴求終於有新進展。台教育部長潘文忠今日（14日）受訪表示，考量境外生入境要分批檢疫，暑假是最好時機，官方研擬在此期間安排境外生分批回台，並優先開放應屆畢業生及疫情低風險地區入境，不排除7月起讓境外生入境。

因應新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，境外生目前一律暫緩入境台灣，共計有26000多名境外生無法返台，其中港澳及大陸學位生佔15433人。無法返台的學生中，有8000人是學士或碩博士班的應屆畢業生。此外，2020學年度各大學還預計招募約16000名新生。換言之，共有至少4萬名境外生正等待赴台就學。

2020年6月5日，台灣「境外生權益小組」前往教育部前陳情，期望能開放讓至今尚未返台的境外生能分成5批次，有序返回台灣。（許陳品攝）

潘文忠今日提出境外生解禁3原則，分別是暑假分批入境檢疫、應屆畢業生優先，疫情低風險地區優先，但時程由中央流行疫情指揮中心作最後判斷，並由行政院審定。

他指出，各部門對於境外生在疫情後的解禁目標一致，現正作最後審視，但要考量各國疫情，尤其疫情每天都在變化，近來某些國家本來疫情趨緩，但突然再爆出確診個案，台灣不能冒風險開放，但暑假的確是境外生解禁最好時間點。

至於先前傳出教育部提出7月讓境外生入境，但行政院跨部會會議未果，是否代表7月不可能解禁？潘文忠表示，並未排除7月讓境外生返台，但入境時機由疫情指揮中心定奪，教育部會儘量爭取時效，以讓學校宿舍或檢疫旅館能更妥適安排。

（聯合報）