朱立倫：推崇蔣經國為國民黨人從政典範　親美反共堅持民主自由

國民黨前主席朱立倫在6月18日對外發布「朱立倫倡議 Chu's Initiatives」網站，匯聚朱立倫過去在Facebook所發佈的公共議題相關討論。儘管朱陣營強調是透過倡議參與國民黨改造，但朱立倫與國民黨中央分庭抗禮的動作，仍被外界解讀成替2021年國民黨主席改選暖身。 朱立倫在網站序言中，大力推崇蔣經國為國民黨人從政典範，朱立倫說，蔣經國堅持民主自由，以「親美反共」為對外方針，並培育大量的年輕人才，「我們該捲起袖子用實際的行動來追隨」。

朱立倫發佈「朱立倫倡議 Chu』s Initiatives」網站，從外部參與國民黨改造，展現分庭抗禮之勢。談到國民黨人的典範時，朱立倫更表達了對蔣經國的推崇。（多維新聞）

朱立倫2018年卸下新北市長職務後，隨即投入爭取國民黨2020年台灣總統大選提名，最後卻在全民調的初選中，敗給當時的國民黨人氣王韓國瑜。後來國民黨在台灣總統大選中慘敗，黨主席吳敦義引咎辭職，朱立倫並未如外界預測參與國民黨主席補選。輿論雖一度有認為朱立倫迴避責任，但眼見韓國瑜遭「高票罷免」，高雄市長補選也不被看好，江啟臣領導的國民黨中央威信仍待確立，朱立倫退居二線的選擇，反而獲得持盈保泰的效果。

國民黨改革委員會即將於6月19日召開大會，本次朱立倫並未直接參與改革委會各小組討論，仍通過外部對國民黨改革發表意見，頗有分庭抗禮之勢，被外界解讀成替2021年國民黨主席改選暖身。

朱立倫通過網站序言表示，在國民黨改革方面，時代改變後，已經不僅是關乎於自身的蜕變，更是一場能否跟上台灣社會發展變遷的馬拉松式長跑，面對變局、困局仍然勇敢地努力進前，永遠和民眾在一起，民眾才會願意再次支持你。

朱立倫指出，很多人認為國民黨現在缺乏中心思想、沒有路線論述，這些都是艱難的工程，我們不如簡單點想，誰是國民黨人從政的典範、也最受到台灣民眾的認同與喜愛？他又是怎麼做的？答案其實相當明顯，走過半世紀，蔣經國一生為中華民國、為台灣付出，堅持民主自由的信念，捍衛中華民國。

朱立倫表示，親美反共是蔣經國對外最基本的方針，至於對內，蔣經國則培育了大量優秀年輕人材為國所用，奠定了台灣經濟奇跡的基礎，蔣經國的清廉、勤政、愛民更是至今不分黨派對他的最高評價。朱立倫表示，典型也許在夙昔，但除了追念，更該捲起袖子用實際的行動來追隨。