台灣十多個養蝦場驚現新型甲殼類病毒　4月曾在大陸沿海省市爆發

台灣宜蘭縣、新竹縣、雲林縣及高雄市分別傳出當地養蝦場蝦隻確診「十足目虹彩病毒」，現已啟動防疫作業，涉及超過10個養蝦場。防疫單位指，該病毒不會導致人畜共通疾病，不會傳染給人類。 據了解，大陸早在4月底就被指在沿海城市發現一種新型的甲殼類病毒，其後被命名為「十足目虹彩病毒1（decapod iridescent virus 1）」。

據台媒引述農委會副主委黃金城分析，該病毒對白蝦、草蝦、泰國蝦的致死率較高，其中白蝦的致死率更超過八成。為保護養蝦產業，農委會自5月下旬決定展開全台蝦場防疫監控，邊境防疫也新增對輸入的蝦苗進行檢驗。由於蝦苗主要來自越南、泰國，當地疑有疫情，但病毒來源無從判斷。

實驗感染「十足目虹彩病毒」的該白蝦，可肉眼見到其病變。正常蝦隻（上方）的肝胰腺為棕褐色，受感染白蝦（下方）則呈黃白色 。（畜衛所）

在宜蘭縣，當地動植物防疫所指自全台篩檢以來，宜蘭頭城、五結共有兩個養殖場對該病毒呈陽性反應，染病面積約有1.5公頃。縣府已將涉事場所採取移動管制措施，限制漁獲進出及消毒清池復養輔導。防疫所又指，該病毒目前沒有特效藥治療，養殖池雖會有嚴重損失，但慶幸並非人畜共通疾病，所以不會涉及食品安全，不排除是候鳥或是購入蝦苗時已染病並傳播開去。針對無問題的養蝦場，所方將請漁業養殖及相關業者確實做好生物安全措施，包含人車進出管制，人員、交通工具及設備器械清潔與消毒。

（中央社）