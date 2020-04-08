【新冠肺炎】湖北小龍蝦供不應求　每天超過5萬公斤運抵南京

湖北的新型冠狀病毒肺炎疫情放緩，隨着湖北逐步解封，恢復人流、物流進出。近日各大電商平台也伸出援手支援湖北產品，消費者更是呼籲「買光湖北貨」，為湖北「拼單」。 內媒今日（8日）報道指，最近湖北小龍蝦運抵南京的每天到貨量都超過5萬公斤。雖然湖北小龍蝦已經佔據了南京龍蝦市場的半壁江山，但仍然處於供不應求、賣到脫銷的狀態。

江蘇省廣播電視總台報道指，最近湖北特色農產品在各大電商平台銷量猛增，某購物網站上銷量最高的一款熱乾麵，已經月銷6萬多單。此外，湖北的鴨脖子、蓮藕、魚丸、臍橙，也極受歡迎。

4月1日，今年首批1000公斤的湖北小龍蝦運抵南京眾彩批發市場，最近每天的到貨量更都超過5萬公斤。雖然湖北小龍蝦已經佔據了南京龍蝦市場的半壁江山，但仍然處於供不應求、賣到脫銷的狀態。目前，南京商戶正積極和湖北當地的農貿協會以及養殖戶聯繫，積極打通物流通道，湖北當地特色的農產品將被陸續搬上南京人的餐桌。

湖北是小龍蝦主要產區，其中潛江市更是有名的小龍蝦之鄉。湖北除了小龍蝦外，四大淡水魚也頗受南京市民的喜愛。據統計，南京人每年要吃掉全國三分之一的小龍蝦，其中大部分來自湖北。

（綜合報道）