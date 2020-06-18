港版國安法｜台灣成立專責辦公室　7.1起向港人提供就業就學協助

因應「港版國安法」，台灣政府早前提出「香港人道援助關懷行動專案」，由陸委會統籌規劃。 陸委會主委陳明通今日（18日）說明，在台港策進會下成立執行該專案的「台港服務交流辦公室」，並將在7月1日正式營運，向港人提供就學、就業、移民等協助與必要照顧。

陳明通宣布，成立執行「香港人道援助關懷行動專案」的「台港服務交流辦公室」，並將在7月1日正式營運，向港人提供就學、就業、移民等協助與必要照顧。（資料圖片）

台灣陸委會今日下午舉行例行記者會，由主任委員陳明通主持說明「香港人道援助關懷行動專案」。他表示，專案已由行政院核定，執行該專案的「台港服務交流辦公室」將於7月1日正式營運，該辦公室是在「台港經濟文化合作策進會」下特別成立的對外服務窗口。

陳明通指出，「台港服務交流辦公室」有三大專案，一是強化港人來台服務，協助港人在台投資、創業、專才、就業、就學之項目管理。並整合民間力量、協調相關機關，主動關心港人在台就學、就業及生活情形，協助解決相關問題。

二是針對《港澳條例》第18條的援助關懷專案，將協同相關機關協助其在台之生活照顧或法律諮詢等必要事務。若經許可停留或居留，進一步輔導就業就學。

三是跨國企業及國際法人團體來台專案，若有意願轉移來台，指派專人提供客製化服務。

他也指出，會依據既有法律規範及公私協力的方式，務實處理港人人道援助及關懷事宜。

台灣總統蔡英文5月27日表示，與行政院長蘇貞昌討論達成共識，由行政院組一個專案，對「香港的朋友」提出一個人道救援的行動方案。（中央社）

陳明通續指，專案是透過跨部會的協調，整合相關資源，並由政府挹注必要經費，期為進入台灣、需要協助的港人、香港跨國企業及國際法人團體，提供親切、便捷的服務及基本照顧，並吸引香港資金及專業人才，壯大台灣經濟發展。

陳明通說，專案的實施，充分展現政府對港人守護民主自由人權的支持，以及關懷港人的決心與善意。