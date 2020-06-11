傳台灣「香港人道救援專案」今公布　台行政院否認：陸委會未報告

全國人大日前通過「港版國安法」草案，將授權全國人大常委會制定有關法律，列入基本法附件三在香港實施。對此，台灣總統蔡英文提出「香港人道救援行動方案」，由陸委會統籌規劃。 台灣親綠傳媒《自由時報》7日報道稱，「香港人道救援方案」已送行政院，行政院會周四（11日）通過後將對外公布。 不過，台灣行政院發言人丁怡銘今日說，該方案尚未向行政院長蘇貞昌報告，沒有外傳的情形。

丁怡銘今日上午出席行政院院會後記者會時表示，政府非常關心香港局勢，但陸委會目前還沒有跟蘇貞昌報告。兩岸之間的問題由陸委會考量，並對外說明，目前沒外傳的狀況。

他又說，「香港人道救援行動方案」會針對情勢發展作更細緻的規劃，專案由陸委會適時對外說明。

台灣總統蔡英文27日表示，與行政院長蘇貞昌討論達成共識，由行政院組一個專案，對「香港的朋友」提出一個人道救援的行動方案。（中央社）

早前報道，台灣親綠傳媒《自由時報》7日報道稱，「香港人道救援方案」已送行政院，行政院會周四（11日）通過後將對外公布，內容包括未來將設定集中安置處所，安置無法自覓住處的港人，並由陸委會編列預算給予安置費。

據報道，「香港人道救援行動方案」是依據「港澳條例」第18條，針對申請政治庇護的港人，提供安置與照顧方案。為完備法規，此次也修改「港澳條例實施細則」第25條，對個案安全與自由受到危害給予援助，並在獲准居留前，提供基本安置及照顧。此外，也將另訂執行作業規範。