【港版國安法】援港方案難產　台陸委會：有時間感但無具體日期

針對全國人大日前通過「港版國安法」，台灣總統蔡英文此前疾呼要援助港人，要陸委會統籌推出「香港人道援助關懷行動方案」，然而日前傳出台政府高層有意見，援港方案進入行政程序後「被卡關」。

6月11日，台陸委會發言人邱垂正表示，是因應香港局勢發展，進行更細緻完整規劃，沒有所謂「方案難產」的問題。他強調，陸委會會做好「分內事情」，積極溝通其他機關，「我們有時間感，但沒有具體日期」。

陳明通此前回應立委質詢時表示，援港方案公布時間「比你想像中的還要快」。然而，陸委會似乎遇到並非「操之在己」的部份。（楊家鑫／多維新聞）

6月11日，台陸委會舉行例行記者會。此前台陸委會稱已將援港方案送交行政程序，原本外傳11日將公布，卻無消無息。台行政院發言人丁怡銘還辟謠稱，陸委會尚未就援港方案對蘇貞昌進行報吿。

對此，邱垂正指出，相關方案規劃已大致完成，但隨着香港情勢的快速變化，對「港版國安法」立法情形的掌握，以及國際社會對香港後續反應的作法等因素，都還需精進完善相關機制，做更完整細緻的規劃。等方案完成所有行政程序並核定後，陸委會將適時對外說明。並沒有外界所謂「難產、延宕」的問題。

有媒體追問陸委會主委陳明通曾說一周內提出方案，如今時間一延再延，行政院又說陸委會尚未向蘇貞昌報吿方案，問題究竟卡在哪裏？

邱垂正沒有正面回應，僅意有所指表示，陳明通的說法是以「陸委會能掌握」的規劃行程，目前相關規劃已進入行政作業程序，但這涉及與其他機關的溝通整合，陸委會會積極努力，做好「分內事情」，加強溝通。「我們有時間感，但沒有具體日期」。

至於方案是否影響一般港人來台，邱垂正表示，台灣的出入境管理是依現行法規及既定相關機制，針對個案狀況審慎處理，來維護國家安全、民眾福祉。對於相關機制也會持續精進檢討。