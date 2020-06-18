傳多位前台灣立法院助理對陸洩密　台外交部：部內未傳出有人涉案

曾任台灣立法院立委助理的陳姓、李姓男子與林姓商人，遭控於2014年至2018年帶人赴中國大陸，並交付台灣外交部、陸委會等政府單位資料，涉嫌違反《國家安全法》，台北地檢署經搜索、約談後，於6月18日清晨聲押陳、李兩人，林姓商人則以新台幣10萬元（約2.6萬港元）交保。 對此，台灣外交部同（18）日表示，根據初步了解，目前未傳出有外交部人員涉案、遭受約談或移送調查。

由於涉及對陸洩密，前立法院助理遭到約談。（中央社）

台灣外交部發言人歐江安表示，有關於多人涉及滲透案，該案已交由台灣檢調偵辦中，根據外交部的初步掌握，目前沒有台灣外交部的人涉案或遭受到約談、移送調查的情況；至於該部未來對外的接觸規範是否調整，歐江安表示，對於偵辦程序，目前外交部沒有評論，外交部同仁一向在紀律與規範上嚴守相關法規，目前也尚未有部內人員遭受約談、移送或受到調查的情況。

由於陳男、林男兩人曾擔任前國民黨立委陳淑慧的助理，陳淑慧則由國民黨立法院黨團轉貼聲明指出，兩人原為同黨陳進丁委員助理，但因陳進丁未於2008年立委選舉連任，故當她於2008年遞補為不分區立委後，在陳進丁特別引薦兩位助理下，於2009年3月聘任到2009年11、12月左右，故報載兩位前助理於2014年左右涉及交付大陸情資案，皆與自身毫無關係。

至於另一名李姓助理曾在雲林縣長張麗善於上屆立委任上擔任助理，雲林縣長張麗善則以聲明表示，李姓助理是他擔任立委期間協助處理記者會事務者，但在她辭去立委後就毫無聯絡，基於國安議題的嚴肅性，希望司法單位嚴正辦案，勿枉勿縱。