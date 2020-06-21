港人夫婦台灣旅遊燒炭亡　民宿老闆稱考慮停業：損失難以估計

在台灣，台東縣卑南鄉一處民宿上周六（20日）驚傳一對男女陳屍露營車內，警方從護照查出兩名死者來自香港，已排除他殺嫌疑，車有燃燒過的木炭，應為燒炭輕生，但真正死因要進一步調查。 台媒《三立新聞網》引述民宿老闆稱，對事件感到十分無奈，從沒想過這件事會發生在自己身上；他又指，目前已打算將露營車銷毀，並考慮停業，其損失難以估計。

一對香港籍男女在台東一間民宿疑燒炭輕生。（聯合新聞網）

據《三立新聞網》報道，民宿的陳姓老闆透露，這對香港夫妻來台避疫，已有3個月時間，計劃騎腳踏車環島，「入住當日背著兩個大背包，騎著腳踏車到來，比一般旅客更像旅客，看不出來任何異狀」，夫妻倆與他有說有笑，還告訴他住完後就要啟程回香港，未料卻發生這種事。

陳姓老闆坦言「心情到現在還沒辦法平復」，形容生意受到疫情影響，原想著台灣快要解禁了，加上端午連假到來，總算能夠開門做生意，卻突然發生悲劇。他又指，為讓其他旅客住得安心，事後一一打電話慰問準備入住旅客，若旅客介意的話，願意無條件協助退房，「後面的旅客陸續都已退訂，目前打算先將露營車銷毀，損失難以估計，正在考慮要不要繼續經營下去。」

早前報道，這對夫婦多次到台灣旅遊，在遺書中表示，因為香港沒有親人，很抱歉在台灣輕生，造成民宿主人和台灣困擾，如果器官可用願意捐出。

本港入境處早前回覆《香港01》時則表示，目前已與死者家屬取得聯繫，並會提供適切協助。

（三立新聞網／聯合新聞網）

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