馬英九基金會執行長蕭旭岑：國民黨應珍視並堅持「九二共識」

近日國民黨改革委員會發布兩岸關係新論述報吿，肯定「九二共識」過去貢獻，卻遭抨擊其論述跟着民進黨走、喪失中心思想。 對此，馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，「九二共識」並非國民黨在2020大選失利的原因，國民黨應珍視過去自己堅持的價值，切勿人云亦云，才有機會說服民眾、重返執政。

國民黨於6月19日召開改革委員會全體會議，會中發表新版兩岸論述。圖為國民黨主席江啟臣。（中央社）

蕭旭岑於6月21日發表題為《國民黨應珍視「九二共識」的價值》的文章。文中指出，國民黨堅持自由、民主、人權與法治精神，但欠缺重新省視「九二共識」的實踐價值，以及其能成為穩定兩岸的戰略能力。他指出，「九二共識」不只是論述，更是具體實踐。從馬英九執政時期起，兩岸海協會、海基會恢復談判、簽署了23項協議，以及大陸國台辦主任與台灣陸委會主委會面，再到兩岸領導人會晤的「習馬會」，均已體現了「九二共識」的具體實踐。

蕭旭岑表示，「九二共識」為1992年台方提出、中國大陸接受。其「求同存異、各自表述」精神，符合《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》的規定，成為兩岸共同政治互信的基礎。他批評，蔡英文執政後否定、抹黑「九二共識」，造成了兩岸關係大倒退。國民黨實無必要隨民進黨起舞，反過來動搖自己的信念。

蕭旭岑強調，「九二共識」中的「各自表述」，過去都是「台灣講台灣的、大陸講大陸的」，但近年只着重在大陸如何片面表述、不提台灣的表述，等於是落入民進黨設定好的框架中，失去原本站得住腳的立場。他舉例，從2019年1月2日習近平提出「兩制台灣方案」，到1月16日大陸國台辦新聞稿修正為「求同存異、原汁原味的九二共識」。卻遭民進黨扭曲為「九二共識等於一國兩制」，炒作成選舉紅利，國民黨有看到這點，然而卻無力回天。

蕭旭岑認為，「九二共識絕非國民黨2020大選失利的原因」，2020大選也非針對「九二共識」的公投，國民黨敗選的原因，各方已多所評論。所以檢討「九二共識」無法釐清國民黨敗選的原因。更何況，國民黨於2018年九合一選舉大勝，原因之一就是強調「九二共識、一中各表」。他呼籲國民黨必須穩住陣腳，「九二共識、一中各表」仍然是國民黨政綱中的兩岸政策，也是自己的優勢與價值所在，不能人云亦云，最終才可說服台灣民眾，重返執政。