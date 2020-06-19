國民黨兩岸新論述：肯定九二共識貢獻　拒絕一國兩制

國民黨6月19日召開改革委員會全體會議，釋出初步的黨務改革報吿，包括兩岸論述、青年參與、組織再造、財務穩健等四大部分，其中兩岸論述部分最受台灣輿論矚目。

兩岸論述組召集人林郁方表示，國民黨一向正面看待「九二共識」，不會因為政治環境的改變，非常投機的改變看法，蔡英文不接受九二共識，國民黨只是個在野黨，只希望當民進黨政府不接受九二共識，兩岸關係陷入困境，蔡英文要怎麼處理兩岸僵局？所以不是問國民黨怎麼看待九二共識，所有交往切斷是民進黨想看到的結果嗎？如果不是，方案是什麼？

國民黨6月19日召開改革委員會全體會議，由國民黨主席江啟臣主持。 （中央社）

林郁方炮火指向中共，表示習近平在2019年1月發表談話，讓民進黨趁機把九二共識跟「一國兩制」畫上等號，習近平也趁機掛了勾，2019年6月又有反修例，習近平要負這個責任，民進黨刻意抹黑也要負責任。

林郁方進一步提出國民黨兩岸論述的四大支柱，即「堅持中華民國主權」、「保障自由民主人權」、「維護台灣安全優先」、「創造雙贏共享繁榮」，國民黨堅決反對一國兩制，呼籲中共正視「中華民國」，兩岸才會有共識，中共不應打壓「中華民國」國際參與，中共也必須保障兩岸的人權，台海和平是兩岸共同責任，更要以互利雙贏和透明監督健全兩岸經貿，建立監督機制。

林郁方話鋒一轉，抨擊民進黨執政前高呼要有兩岸監督條例，執政後換位子也換腦袋，無限期拖延相關條例的制訂，並表示國民黨願為兩岸和平努力、盡力，但絕不會為和平向中共屈膝。

於交流階段時，一名中常委發言炮轟兩岸論述是全部的黨務改革論述中「最差的論述」，諸多人等也對兩岸論述發表不同的意見。

會後黨主席江啟臣（左）與兩岸論述組召集人林郁方（右）交換意見。

國民黨主席暨改革委員會總召集人江啟臣則於最後總結發言緩頰，表示兩岸關係最重要的是兩岸問題怎麼解決，論述是一回事，但兩岸問題怎麼解決？兩岸問題極其複雜而且多元不同層面，九二共識的存在也是為了解決兩岸問題，所以當初有這樣工具性的論述。

江啟臣強調，「九二共識不是一國兩制」，一國兩制是北京當局的兩岸目標，它不是手段也不是工具，但是九二共識是過去扮演兩岸能夠求同存異、擱置爭議的重要工具，「這兩個是不能相比的」，「國民黨絕不接受一國兩制」，但九二共識畢竟是工具性的論述，對國民黨來講，必須面臨的問題是國民黨的兩岸目標是什麼？例如民進黨的兩岸目標有台獨黨綱界定，中國大陸的兩岸目標是一國兩制，「國民黨的兩岸目標是什麼」這是台灣民眾要問國民黨的，所以國民黨也必須在九二共識以外回答台灣人民的問題。

江啟臣又回歸兩岸論述報吿，他表示，兩岸組提出的四大支柱是國民黨處理兩岸關係上的基礎，即便未來兩岸的結果不是單方面決定的，而是兩方面決定的，甚至還有國際因素，可是在這過程當中，國民黨要守住哪些基本條件，就是四大支柱，包括中華民國主權、自由民主人權、台灣安全優先、創造雙贏共享繁榮，而國民黨不管執政、在野，這四大支柱在處理兩岸關係上都必須堅持，儘管國民黨在野，還是要求執政黨必須把兩岸關係處理好，在台海的穩定安全上面負起責任。