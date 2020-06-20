【國民黨兩岸新論述】台學者：國民黨拒絕「一國」還是「兩制」？

國民黨改革委員會兩岸論述小組在6月19發表新版兩岸論述，內容包括堅持中華民國主權，拒絕一國兩制，並呼籲兩岸人權協議、軍事意外防止機制，同時也期盼兩岸共創雙贏共享繁榮。 對此，孫文學校總校長張亞中質疑，「一國兩制」是北京所提出的統一方案，國民黨當然可以不同意，但國民黨是不接受「兩制」，還是「一國」？還是都不接受？那國民黨有沒有自己的統一方案？為何不表述清楚？

國民黨在當地時間6月19日召開改革委員會全體會議，會中發表新版兩岸論述。圖為國民黨主席江啟臣。（中央社）

針對國民黨兩岸論述，國民黨改革委員會提出四大點建議：一、堅持中華民國主權，拒絕「一國兩制」；二、保障自由民主人權，呼籲推動「兩岸人權協議」，保障兩岸人民交流時的自由與安全；三、維護台灣安全優先；四、創造雙贏共享繁榮，「兩岸協議監督條例」應儘速完成，國民黨也將研擬「黨公職兩岸交流行為準則」。不過，國民黨也強調，「願為和平盡一切努力，但絕不為和平屈膝投降。」

針對國民黨改委會提出的兩岸論述，張亞中認為，「一國兩制」是北京所提出的統一方案，國民黨當然可以不同意，但國民黨是不接受「兩制」，還是「一國」？還是都不接受？那國民黨有沒有自己的統一方案？為何不表述清楚？蔣經國時期還有「三民主義統一中國」，現在的國民黨中央是否還接受這種方案？或有其它方案？

至於「沒有中華民國就沒有兩岸共識」，張亞中指出，1992年的九二共識中，並沒有北京接受中華民國的共識，也沒有接受中華人民共和國的共識，當時的國民黨是採「一中各表」來模糊處理，那麼現在的國民黨是否連「一中各表」也放棄了？

孫文學校總校長張亞中。（網絡圖片）

儘管國民黨正面肯定九二共識的貢獻，不過張亞中質疑，國民黨是肯定九二共識的歷史貢獻，還是未來國民黨的兩岸論述仍將以九二共識為核心？如果是，為何不表明未來將繼續「堅持九二共識」？國民黨新推出的論述，是否已經與九二共識的內涵有出入了？

最後張亞中強調，我們期待國民黨能夠找出一條更好的道路，但這是一條走向統、或獨，或「不統不獨」的道路？國民黨是否仍是「不統不獨」？或「可統可獨」？既然國民黨希望與北京「一起打破」，國民黨能否說明，甚麼樣原則的道路北京可能會接受？