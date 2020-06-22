台無薪假人數創10年新高　國民黨智庫：政府經濟改善不及格

台灣總統蔡英文第2任期已屆1個月，國民黨智庫「國家政策研究基金會」（國政基金會）於6月22日舉行「蔡英文上任滿月民調發布及剖析記者會」，指根據民調結果，台灣民眾對未來改善經濟的信心僅5.4分（滿分為10分），未達及格標準，更有近5成受訪民眾對政府解決失業問題能力缺乏信心。

國政基金會表示，1個月以來發生不少事件，對外包括釣魚島主權爭議再起，以及美國總統特朗普被爆出以「筆尖」形容台灣，均對蔡政府形成相當挑戰。至於內政部份，儘管台灣的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情有趨緩之勢，但經濟表現仍不理想，就業市場更是一片暗淡，蔡政府所提出的各項振興措施，則被認為只是在「搶救失業率」，而無法真正改善失業困境。

蔡英文第二任期就任滿月，一份數據顯示台灣民眾對未來改善經濟的信心為5.4分（滿分10分）。（中央社）

國政基金會指出，根據勞動部發布的最新資料，台灣失業率和無薪假人數都創下新高。失業率高達4.03%，是7年來同期最高，且較上月而言，大幅增加0.31個百分點，增幅是2008年金融海嘯以來最大。失業人數已達48.1萬人，創6年半來新高。關廠失業人數月增3.6萬人，月增數是金融海嘯以來新高。

基金會表示，放無薪假的人數同樣一路竄高，最新統計為29838人，已逼近3萬人大關，創下10年新高。其中，製造業佔所有無薪假人數9成，與前述關廠失業人數月增3.6萬人合併來看，製造業衰退情況十分嚴重，政府必須儘速提出有效振興措施。

國民黨立法委員謝衣鳳表示，政府應檢討現階段提出的就業政策，而非單純「給錢」，就算近期許多政策難免受疫情影響，但不代表行政院的施政缺失可因疫情理由而「免疫」。對於台灣未來經濟的信心分數不及格，代表民眾不看好未來的經濟走勢，若政府拿不出具體的成績單，人民恐怕很快就會失去耐性。

另一方面，日本將釣魚島更名為「登野城尖閣」，再度引發釣魚島主權的爭議。國政基金會民調顯示，有7成民眾認為，政府應以強硬態度響應日本；亦有近5成的民眾認為，從政府對釣魚島輕忽、草率態度可知，蔡英文說要維護中華民國主權，其實只是口頭上說說，根本沒有具體行動。