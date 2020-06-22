台灣民調：蔡英文支持度61%　近半受訪者不贊成接收大量港人赴台

親綠的「台灣民意基金會」6月22日公布最新民調指出，在20歲以上的台灣人中，有61%民眾基本上贊成台總統蔡英文處理政事的方法，代表蔡英文目前仍處在舒適的蜜月期。 但台灣民意基金會董事長游盈隆提醒，即便這份民調蔡的支持度仍在高點，但相較於上個月，贊同方略為降低，而反對方則大幅提高，這對執政黨來說，不啻是一個警訊。

台灣民意基金會於22日召開記者會，並公佈最新民調。（譚英瑛／多維新聞）

台灣民意基金會於22日邀請台灣關懷中國人權聯盟創會理事長楊憲宏、台灣國際法學會副秘書長林廷輝與世新大學性別研究所教授陳宜倩共同講評這份最新民調。游盈隆指出，由於本次民調於6月15日至16日進行，故此數據尚未受到到近日的台灣監察院人事提名風波影響。

民調指出，在20歲以上的台灣人當中，有61%民眾基本上贊同蔡英文處理大事的方式，但也有33%的人不贊同，至於蘇貞昌內閣部分，目前仍有61%者大體上滿意蘇內閣整體施政表現，不滿意度則為32%。

游盈隆指出，雖然蔡英文還在聲望高點，但受到5月29日大法官會議宣布第791號「通姦除罪」釋憲案、罷免韓國瑜、外交部名片案的衝擊，使得蔡英文聲望即便處在蜜月期，但已經出現急劇下滑的情況；游盈隆認為，由於蔡英文與蘇貞昌的聲望「高度正相關」，蔡的聲量下滑，也將使蘇貞昌的聲量一併下滑，形成互為因果的情況。

民調涉及香港議題

民調也針對多項時事議題進行態度調查，像是「振興三倍券」、優先推動「18歲公民權憲改」、是否支持台政府援助受「港版國安法」影響的港人赴台等議題，即便台灣立法院朝野黨團已對於18歲公民權達成共識，但民調指出，有47%民眾贊成18歲公民權的憲改主張，但也有48%民眾不贊成，「不贊成比贊成多0.8%」，顯示民間對於該憲改主張看法嚴重分歧，「共識趨近於零」。

至於香港議題與國安法部分，民調顯示，有42%台灣人贊成台政府應採取與英國類似的方式，保護與歡迎大量香港人赴台，但也有50.5%對此不表認同。楊憲宏覺得，台灣人非常關心香港，也對於香港人很感恩，但民調顯示出仍有不少民眾對於「假香港人」來台求援感到擔憂。

此外，先前朝野對於台政府的振興措施多有討論，像是行政院推出「三倍券」，藍營卻期盼政府可對此「發現金」，對於政府發放「三倍券」，有66%民眾基本上贊成該項政策，有約28%民眾不歡迎；但假使拿「三倍券」與「發現金」相比，民調指出，有66%民眾基本上同意「與其推振興三倍券，不如發現金」，這顯示多數台灣人認同三倍券政策，卻認為直接發現今更好。

針對疫後振興政策，台灣行政院則端出「三倍券」。（譚英瑛／多維新聞）

比較有趣的是，本次調查還有詢問民眾對於「中共真的武力犯台」的民意反應，調查指出，有43%民眾擔心中共有一天終武力犯台，但仍有55%民眾不害怕。

本次調查於6月15日與16日進行，以全台住宅電話用戶為抽樣架構，並一共取得1,074人樣本，在95%信心水準下為正負2.99%的誤差。