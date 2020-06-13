6.12一周年｜台民間團體今舉行晚會　籲政府盡快落實人道援港方案

6月12日是包圍香港立法會事件一周年。在台灣，多個民運團體今晚（6月13日）將在自由廣場舉辦「反送中一周年613晚會」，填詞人林夕、銅鑼灣書店店長林榮基將在晚會上登台演講。 晚會開始前，民運團體今日上午在自由廣場召開行前記者會，呼籲台灣政府盡速落實援港承諾，說明香港人道救援方案時程與內容。 陸委會對此回應表示，台灣總統蔡英文指示的方案規劃大致已完成，但香港情勢快速變化，需再適度精進完善照顧機制。

6月9日，多個公民團體在台灣總統府前舉行記者會，公布民間版「港澳關係條例第18條施行細則」草案內容，呼籲政府徹底落實「人道援助行動方案」之承諾，建立完備庇護機制。（中央社）

據台媒報道，包含台灣公民陣線、香港邊城青年、經濟民主連合、台灣香港協會等多個民團晚上將在自由廣場舉辦晚會，提出四大訴求，包括「反抗中國帝國主義擴張」、「正視國安惡法，完備援助機制」、「拒絕香港黑警與紅色資本入境」以及「為因應香港移民做好準備」。

他們上午舉行記者會，呼喊「台港同行齊上齊落，盡速兌現救援承諾」與「抗中護港義不容辭，台灣總統說到做到」等口號表達訴求。台灣香港協會秘書長Teresa指出，作為在台港人，對於台灣政府願意對港人伸出援手給予肯定，但港版國安法恐在8月強制施行，希望台灣政府的人道救援行動方案能夠成為一場及時雨，發揮「Taiwan Can Help」的精神，和香港民眾站在一起。

針對香港人道救援行動方案何時出爐，陸委會發言人邱垂正6月11日在例行記者會上表示，相關專案已大致規劃完成，但香港情勢快速變化，及政府對港版國安法立法情形的掌握，須作更完整細緻的規劃。（中央社）

大陸委員會中午透過文字說明強調，蔡英文對於港人的關懷不變，依其指示所作的相關方案規劃，已大致完成。陸委會對於相關民間團體長期關注香港民主自由人權，並展現力挺香港、守護台灣的決心，表達敬佩與尊重。

但陸委會提到，香港情勢快速變化，政府對「港版國安法」立法情形的掌握，香港局勢發展以及國際社會對香港後續反應與做法，「需再適度精進完善照顧機制，做更完整細緻的安排」，沒有外界所謂有疑慮及中斷暫停的問題。

陸委會並重申，目前正加強相關資訊的整合以及和相關機關聯繫溝通，待完成所有程序並核定後，會適時對外說明。

據悉，除林夕和林榮基外，立法院部分朝野立委今晚也將到場發言支持。香港眾志秘書長黃之鋒、立法會議員鄺俊宇等人，也將在晚會中透過影片的方式隔海聲援。

（中央社）