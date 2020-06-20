台灣「援港方案」出爐　國台辦︰台獨港獨合流絕不會得逞

6月18日，台灣行政院正式核定「香港人道援助關懷行動項目」，以及增設「台港服務交流辦公室」，並預計於2020年7月1日正式營運。 對此，國台辦發言人朱鳳蓮回應稱，「『台獨』『港獨』合流破壞『一國兩制』和分裂國家的圖謀絕不會得逞。

蔡英文政府自5月27日宣布將提出「援港方案」之後，備受輿論關注。6月18日，陸委會主委陳明通現身、主持記者會正式宣布「香港人道援助關懷專案」及其配套措施。

台灣陸委會主委陳明通18日下午在例行記者會宣布，針對「香港人道援助關懷行動專案」，設立「台港服務交流辦公室」，並在7月1日正式營運。（中央社）

對於民進黨的「香港人道援助關懷行動項目」，國台辦發言人朱鳳蓮於6月19日回應說：「民進黨當局的所謂『援助行動』再次暴露其插手香港事務、破壞香港繁榮穩定的政治圖謀。為黑暴和亂港分子提供庇護並引入島內，只會繼續禍害台灣民眾。『台獨』『港獨』合流破壞『一國兩制』和分裂國家的圖謀絕不會得逞。」

此外，國民黨日前也召開改革委員會全體會議，釋出了兩岸新論述。朱鳳蓮對此表示，「我們注意到中國國民黨討論該黨大陸政策」。她說，儘管海峽兩岸尚未完全統一，但中國主權和領土從未分割，大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變。

朱鳳蓮重申，「體現一個中國原則的『九二共識』是兩岸關係和平發展的政治基礎。堅持『九二共識』、反對『台獨』是中國共產黨和中國國民黨互信與交往合作的共同政治基礎。多年來，兩黨在此基礎上推動兩岸關係和平發展，增進兩岸同胞利益福祉，取得積極成效。」

朱鳳蓮強調，當前兩岸關係形勢複雜嚴峻，希望中國國民黨明辨是非，堅持積極的大陸政策，珍惜和維護兩黨既有政治基礎，妥善處理兩岸政治分歧，相向而行，與我們一道繼續為推動兩岸關係和平發展、維護台海和平穩定、增進同胞利益福祉而努力。如果丟棄長期堅持的正確理念，背離事關兩岸關係的基本原則，不僅會損害互信基礎，而且會給兩黨及兩岸交流合作造成障礙。