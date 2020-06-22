國民黨改革兩岸論述　前主席連戰發聲力挺「九二共識」

國民黨改革委員會日前對外發布兩岸論述改革說帖，針對九二共識部分，僅闡述過去的貢獻，以及後來受到民進黨抹黑而被民眾誤解，卻未言明未來是否繼續堅持九二共識，引起不少討論。 對此，國民黨前主席連戰於6月22日發佈聲明，強調認同九二共識不等於接受一國兩制，他仍相信，「九二共識能夠繼續為國家與人民有效謀求尊嚴、和平及福祉。」

國民黨改革兩岸論述，卻未言明是否堅持九二共識。對此，國民黨前主席連戰通過聲明肯定九二共識，並強調仍相信九二共識能替國家謀尊嚴。圖為連戰在北京人民大會堂與中共中央總書記習近平會面。（新華社）

連戰在聲明中表示，兩岸自從分治以來，主權爭議一直存在，為了在此形勢下開展對話交流，推動和平共榮，才有九二共識的產生，「讓台灣有了自我表述一個中國的空間」。連戰認為，無論從當時的時空背景，和其後的局勢變化來看，九二共識確實是充滿智慧的發明。

連戰指出，九二共識的內容簡潔易懂，就是兩岸都堅持「一個中國」，但對一中涵義的認知不同，所以雙方各自表述，求同存異、擱置爭議。連戰說，國民黨稱此為一中各表，也就是我們有「表述中華民國的空間」，如此完全符合《憲法》、符合法律，而且經由實踐證明足以達成兩岸關係和平發展及擴大台灣的國際空間，「其價值不容否認抹煞」。

連戰強調，九二共識與一國兩制是「兩回事」，一國兩制是大陸對統一後模式的主張，九二共識是兩岸分治下對等互動、和平交流的政治基礎，「認同九二共識不等於接受一國兩制」。連戰認為，民進黨先是否定一中各表，後把九二共識歪曲成一國兩制，都是沒有誠意遵循《憲法》的表現，造成兩岸升高對抗，不利台灣的安全與繁榮。連戰說，「我相信合憲又合法的九二共識，能夠繼續為國家與人民有效謀求尊嚴、和平及福祉。」