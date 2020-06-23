高雄市長補選｜國民黨提名高雄市議員李眉蓁參戰　盼替韓國瑜平反

國民黨秘書長李乾龍在6月23日正式公布高雄市長補選候選人：確定徵召國民黨籍高雄市議員李眉蓁代表國民黨參選。 李乾龍表示，最後決定提名李眉蓁，是經過綜合考慮的結果，因李眉蓁在中間選民、年輕選民方面，爆發力比較高，而且在高雄各區域及各教育程度的支持度也都相當平均，成為李眉蓁最後出線的關鍵。

國民黨秘書長李乾龍在6月23日正式公布國民黨的高雄市長補選候選人，徵召國民黨籍高雄市議員李眉蓁代表參選。（中央社）

針對韓國瑜遭罷免後的高雄市補選一戰，國民黨中央徵召協調小組6月23日下午召開會議，會中決議徵召李眉蓁參選。徵召案經籤奉國民黨主席江啟臣核定後，李乾龍與國民黨副秘書長李彥秀、謝龍介，也於中央黨部召開記者會對外公布人選。

李乾龍表示，在黨內互比民調中，其實大家的實力都非常接近，互有領先，經過綜合考慮後，認為李眉蓁的支持度最為平均，因而出線。但民調也顯示，李眉蓁最需要補強的是部分區域的知名度，關於這一點，需要其他高雄市議員大力幫忙，唯有團結一致，才能與民進黨相抗衡，才能讓民進黨不會躺着選，才能為優秀的韓國瑜市府團隊平反，也才能為高雄市帶來一片藍天。

李眉蓁為中山大學社會科學院大陸研究所碩士，其父李榮宗過去是親民黨籍前高雄市議員。（中央社）

李乾龍強調，高雄市民在2018年已經用選票拒絕陳其邁，這次補選更是高雄市民展現「拒絕回收陳其邁」的意志。也感謝所有願意為國民黨承擔的黨內同志，拜託大家共同支持黨所徵召的人選。

李眉蓁父親與韓熟識，本次補選是否是「韓家軍」捲土重來？對此，國民黨副秘書長謝龍介指出，所有被徵詢的黨內同志，每個人都和韓國瑜很要好，坦白說，韓國瑜的市政成績相當優秀，未來這些市政成績將是選戰主軸，「沒有所謂韓家軍，現在都是國民黨軍。」