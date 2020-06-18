【高雄市長補選】辭官參選高雄市長　陳其邁讚綠施政團隊強大

台灣行政院副院長陳其邁早前獲民進黨徵召參與高雄市長補選，他為參加選舉，已經提出辭去行政院副院長植物，其辭呈將於6月19日生效。 陳其邁6月18日表示，非常感謝行政院長蘇貞昌與所有台灣行政院同仁在這一年內一起為台灣奉獻心力，他更讚團隊不只是「有政府會做事」，具有極高的行政執行力，更對人民與土地有無比堅強的熱情。

院會結束後，行政院副院長陳其邁也特地來向政院線記者們吿別。（譚英瑛／多維新聞）

陳其邁曾於2018年代表民進黨參選高雄市長，但敗給國民黨候選人韓國瑜，如今韓國瑜遭到罷免，他將重返高雄再戰。陳其邁6月18日表示，非常感謝蘇貞昌與所有台灣行政院同仁在這一年內一起為台灣奉獻心力，他更稱讚團隊不只是「有政府會做事」，具有極高的行政執行力，更對人民與土地有無比堅強的熱情。

陳其邁更引蘇貞昌的話稱「人生劇本已經寫好，只是不能偷看」，來指出與行政院各部會首長的共事經驗，絕對是他劇本中最精彩的一頁，未來他將帶着這一年的行政院經驗，實現自身理想，讓台灣可以更好。

台行政院發言人丁怡銘則表示，陳以個人的政務能力帶領防疫國家隊、口罩隊，並使其順利運行，相信他將順利帶着這一年多的歷練重返高雄。

行政院發言人丁怡銘出席院會後記者會。（台灣行政院提供）

另外，台灣甫於6月16日脱離口蹄疫區。對此，蘇貞昌於6月18日院會上表示，當年台灣爆發口蹄疫，全台撲殺400萬頭豬，不只是養豬戶血本無歸，更波及飼料廠、屠宰廠與各肉品市長，使得該產業整體經濟損失高達新台幣1,700億元，故本次台灣從口蹄疫區除名，他要感謝農委會與所有部會、地方政府與台人的共同努力。

雖然台灣已脱離口蹄疫區，但蘇貞昌也提醒各部會，盼各部會應持續將非洲豬瘟阻絕於境外，並希望眾人能把握本次契機，積極推動養豬產業現代化，同時通盤規劃台灣整體養豬產業轉型升級與外銷策略。