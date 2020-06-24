【高雄市長補選】藍綠白「戰三國」：民眾黨推親民黨議員參戰

高雄市長補選6月24日登記截止，繼國民黨正式推出高雄市議員李眉蓁出戰，台灣民眾黨也於23日正式決議，徵召具有親民黨籍的市議員吳益政參與本次高雄市長補選，提供高雄市民在藍綠之外「更佳的選擇」。

台灣主要政黨，國民黨候選人李眉蓁、民進黨候選人陳其邁、吳益政三人全都於24日完成補選登記。吳益政於24日前往高雄市選舉委員會登記時表示，民眾黨先前曾就高雄市長補選議題詢問自己的意見，而他認為，最好是與國民黨合作共推一位無黨籍候選人，只要這人可以受到國民黨、親民黨、民眾黨等在野黨認可，而民眾黨就根據這項建議來尋覓人才，先前他也不太管民眾黨對於補選候選人的尋覓過程。

吳益政（中）在民眾黨立委蔡壁如與張其祿的陪同之下，前往高雄市選委會登記。（台灣民眾黨）

但當23日國民黨正式擬推李眉蓁參選，吳益政表示，他也在國民黨公布人選之後，向民眾黨主席柯文哲談過這個議題，而柯文哲說民眾黨在這段期間做了很多努力，不過藍營拒絕回應；吳益政認為，本來一個處在弱勢的政黨，應該要與在野其他政黨合作，並好好提出政策，才能至少讓這場選舉聚焦在高雄議題上，結果國民黨卻停留在政黨內部紛爭，更因有着第一大在野黨的矜持，所以不願意與民眾黨合作或回應民眾黨，「坦白說，我很生氣」。

談到自己為何參選，吳益政表示，由於台灣政黨對立嚴重，參選者往往還沒提出問題，民眾就先詢問你是哪一邊的，根本沒有談問題的空間；至於是否有勝算，吳益政直言，假使高雄市民願意覺醒與談問題，那他就有勝選機會，但若還是要回到政黨鬥爭與撕裂，那他就沒有勝選的機會。

當被問到民眾黨為何選擇推出吳益政，柯文哲於台北市政府受訪時表示，他認識吳益政很久了，每次去高雄都會與吳聊天，吳益政是一位連任五屆的議員，從政的好處就是大家都會被攤在陽光下檢驗，「至少隨便問一個在那個選區的高雄人對吳益政的印象，相信講不出什麼壞話」，故吳益政是一個蠻紮實的人。

吳益政正式參戰，使得本次賽局形成藍綠白大戰的局面。（台灣民眾黨＠Facebook）

柯文哲說，他曾與吳益政談過很多高雄市政建設，認為吳還算蠻有點子，，也覺得吳在地方是經得起考驗，是很不錯的人選；柯文哲指出，基於民主政治就是一個相對選擇，不敢說民眾黨一定推出聖人，但將讓人民認為這是所有選擇中比較好的那一個，不論從家世、過去經歷、準備，還有對高雄市政的熟悉程度都是最佳解。