高雄愛河撈起兩個裝有屍塊旅行袋　男死者嚴重骨折疑遭虐待致死

據台媒報道，高雄市清潔工在愛河撈到兩個裝有人體屍塊的旅行袋，經當地檢警及法醫今日（24日）檢驗，從生殖器確認屍塊屬於男性，進一步解剖時發現死者嘴巴只剩一顆牙齒，肋骨有多處粉碎性骨折，全身還有多處骨折。 從分屍傷口研判，死者是死後遭肢解，種種跡象令警方懷疑這名男子生前遭到殘忍凌虐，可能是被打死後再被分屍，再裝入旅行袋丟進愛河。

高雄市清潔工在愛河撈到兩個裝有人體屍塊的旅行袋（點圖放大）：

報道指，高雄市環保局的清潔隊員22日上午清理愛河的河面垃圾時，發現一個黑色旅行袋載浮載沉，撈起後以為是廢棄物。23日上午九點多，清潔隊員又在相近位置撈到相同旅行袋，隊員好奇打開袋子，結果飄出腐爛屍臭味，而且發現裡面裝有一雙小腿，隨即報案。

當地警方將兩個旅行袋內物品完整取出，發現一袋裝著雙手及雙腳，另一袋有頭部連著上半身軀幹到生殖器。兩個旅行袋內的屍塊裝在黑色塑膠袋內，還用鐵線綁著啞鈴。

警方指，死者可能是中老年男子。在傷勢方面，男子嘴巴剩一顆牙齒，身上肋骨多處粉碎性骨折，頸椎、胸骨體、胸骨柄骨折，肺臟塌陷，胸壁大片瘀傷，傷勢相當嚴重，不過無顱內出血。至於分屍的切割傷方面，切割傷的斷口銳利平整，邊緣「無生命現象」，也使鑑證人員判定是死後所致，可能死亡後遭到肢解。

警方調查又指，屍袋裡面放着啞鈴，顯然是殺人棄屍，意圖毀屍滅跡。

（綜合報道）