大馬在台女華僑遭割下體分屍　疑犯為前大廈保安　15年前罪行曝光

26歲馬來西亞籍鄧姓女華僑，昨天被台灣警方發現遭人殺害分屍棄置在基隆山區，鄧的肢體被支解，下體被割除，宛如2018年發生的華山分屍案。

震驚台灣肢解案 大馬女華僑慘被砍斷四肢切下陰部棄於林間（點圖了解案情）↓↓↓

涉有重嫌的45歲林姓男子，15年前曾在基隆擔任保安人員，離職後又跑回來持刀抵住一名住戶頸部將其強押上車，盜領8萬元。林因竊盜、強盜案被判刑7年4個月，2018年才假釋出獄。

這起發生在15年前的大樓離職保安刀押住戶劫財案，一些資深刑警還有印像，對於林嫌出獄後又涉嫌殺人分屍，都感到震驚。

據指出，位於基隆市中心的某住商混合大樓，15年前有位婦人清晨準備送女兒上學，才一開門，就被1名男子持刀抵住脖子，歹徒搶走現金2萬元，並以膠帶綁住婦人女兒手腳，隨後押林婦到大樓地下室，開婦人的車到銀行領走8萬元。

警方事後調閱大樓地下室2樓監視影帶，清楚攝得婦人被1名男子押上車的畫面，查出搶嫌竟是大樓已離職的林姓保安員。保安公司當時對外表示，林嫌工作1個月後就因適應不良離職。

涉嫌對大馬女華僑分屍的林姓男子，疑畏罪自殺，陳屍基隆民宅。（聯合新聞網授權使用）

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