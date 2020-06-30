【港版國安法】人大常委會全票通過　台陸委會：北京背棄對港承諾

一連三日的全國人大常委會今早（30日）閉幕，消息指，會上以全票162票表決通過「港版國安法」草案，料稍後正式公開具體條文。 台陸委會當天也公布《香港移交23周年情勢研析報吿》，稱北京過去一年背棄對香港「高度自治」、「50年不變」的承諾，緊縮對港掌控；又稱香港的人權自由法治等核心價值，在「一國兩制」框架下，進一步遭到侵蝕。

「港版國安法」草案終於在6月30日通過，主要針對顛覆國家政權、分裂國家、恐怖活動，以及外部勢力干預等四類行為。

6月30日，台陸委會也公布一年一度的香港移交情勢研析報吿，陸委會指出，過去一年，中共背棄其對香港「高度自治」、「50年不變」的承諾，透過涉港系統人事調整、組織升格，大肆抓捕、檢控示威者，以及繞道香港立法會，擅訂「港版國安法」等手段，續緊縮對港掌控，香港的人權自由法治等核心價值，在「一國兩制」框架下，進一步遭到侵蝕。

為展現支持香港的立場，陸委會在台港策進會下設辦公室，協助處理港人來台尋求庇護等專案，然而被港方批評是干預香港事務。圖為陸委會主委陳明通（楊家鑫／多維新聞）

陸委會表示，受全球經濟增長放緩、美中貿易摩擦、香港情勢不穩定及肺炎疫情等多重因素影響，香港GDP、就業、出口等多項經濟指標均現疲弱。北京持續深化粵港澳大灣區建設，以及經濟惠港融合措施，企圖消解港人不滿，惟陸港矛盾叢生。而且國際評比機構就香港對中國大陸高度依賴提出警示，多次調降香港評比，其中美國傳統基金會在2020年3月發佈的調查結果，香港更喪失蟬聯25年的全球最自由經濟體地位。

陸委會稱，美國因中共執意推動「港版國安法」，研擬取消香港獨立關税區地位、出口管制等領域之特殊待遇，後續具體措施，以及對香港經濟與國際金融中心地位等影響，備受各界關注。

蔡英文時常在Facebook表態「撐香港」。（Facebook@蔡英文）

陸委會強調，民主自由與人權法治為台港共享的普世價值，台灣朝野均非常關注及支持香港人民的民主要求，台政府也持續密切關注香港情勢發展，並提供國人及港人必要的協助。包括2019年11月香港中文大學與理工大學發生警民衝突，台政府相關單位協助在港台生平安返台；6月18日並公布「香港人道援助關懷行動專案」，設置「台港服務交流辦公室」，預計7月1日正式營運，提供港人來台就學、就業、投資創業、移民定居等專案諮詢與協處服務。