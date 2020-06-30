國民黨佔領立法院　能解決什麼問題？

台灣國民黨立委周一（29日）通宵佔領立法院，反對總統蔡英文提名總統府前秘書長陳菊出任監察院院長。國民黨聲言要佔領三天三夜，但只撐了20小時便失守，被人數佔優的民進黨人或推或擠趕下議事廳。事後國民黨宣稱是因經驗不足致敗，聲言這只是抗爭的開始；民進黨則派人24小時駐守議事廳大門，防止對方再突襲，並揶揄稱要把對方沒守完的三天三夜「補上」。台灣民主化逾三十多年，議事廳仍有如此亂象，令人唏噓。

國、民兩黨在立法院上演拉扯推擠，叫人想起台灣立委以前經常大打出手的場面，也喚起六年前太陽花學運佔領立法院一幕。然而，太陽花學運的年輕人可謂無權無勢，在立法院內沒有發言權。相比之下，今次國民黨人佔領立法院，他們身為立委，若然對監察院人事任命有所不滿，自當有其渠道發表意見，而非要靠這樣的手段，更莫說如主席江啟臣所謂，「不換陳菊不退場」。

陳菊曾為美麗島事件政治犯，後任高雄市長及總統府秘書長等，為總統蔡英文之親信。（台灣總統府供圖）

國民黨：不換陳菊不退場

監察院是監察政府的部門，陳菊作為蔡英文的親信，且任高雄市長12年期間亦曾被監察院調查，對此人事任命有不滿乃正常，國民黨甚至形容其為「最綠、最爛、最酬庸」。但問題是，既然現時的任命機制乃總統提名，立法院表決任命，即使有所不同意，國民黨也應該尊重機制。經常以機制以外的方式表達不滿，最終也只會是對民主程序的破壞。

假若某天國民黨在總統大位及立法院上全面執政，並安排黨友先退黨、後入監察院，難道民進黨又適合以佔領立法院等方式來強行阻撓嗎？當然，目前監察院的人事任命機制，即總統提名及立法院表決，國民黨大可以不認同。但若如此，他們更應該做的是推動修法，爭取社會認同。民主社會的精神，正是完善程序公義，讓其一視同仁地應用及運作。

正如美國的最高法院法官由總統提名、參議院任命的方式，也經常被質疑全面執政的政黨可以安插法官。但既設下了如此程序，兩黨更重視的是如何爭取選民支持，以取得總統大位及參議院控制權，而非在他們作為在野黨時，以佔領議會等方式阻撓程序。昔日太陽花學運領袖林飛帆向江啟臣表示，國民黨要有在野黨應有的高度，着眼改革及推動台灣人權工作，無疑是他現時作為民進黨副秘書長，為黨護航之言，但也不是毫無道理。

事實上，如何做好在野黨的角色，也不只是對台灣政黨的挑戰。我們在4月時便曾指出，民主派「踩界」的阻撓手段，均可能被剪布和反制，而未能如其所願，他們須重新思考，除用盡方法癱瘓議會之外，他們該如何做好代議士。不論是台灣或香港的從政者，都必須跳出眼前一時的「光環」和鎂光燈誘惑，站在更高的位置思考社會所需，方能真正推動改革及進步。