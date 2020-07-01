國安法｜蔡英文：民進黨關注香港形勢　持續提供港人必要人道協助

港版國安法昨日（6月30日）通過並刊憲生效。台灣總統兼民進黨主席蔡英文今天（7月1日）於民進黨中常會表示，這對香港人民人權法治與民主自由，將會帶來根本性的影響，民進黨會跟國際社會一起，不斷關注香港形勢的最新發展，也持續對港人提供必要人道協助。

陸委會設置的「台港服務交流辦公室」1日上午舉行揭牌儀式。（中央社）

台媒中央社報道指，民進黨中常會今天邀請中研院社會學研究所研究員吳介民專案報告「香港局勢、台灣對策」。據與會人士轉述，吳介民提到，可以讓香港專家學者赴台，與台灣學者進行共同的研究，學習香港國際化，讓台灣接軌國際。

有與會人士表示，有常委擔憂，如果香港學者赴台，可能壓縮到台灣學者的空間，畢竟台灣因為少子化，大學教職缺額已經變少。吳介民則解釋，香港學者赴台，一年可能只有十多個人，數量不會那麼多。

民進黨發言人顏若芳會後轉述蔡英文聽取報告後指，民進黨也有成立「香港情勢因應小組」，也請小組整合吳介民的建議，研議相關因應對策，尤其是智庫也應該要投入相關研究。

蔡英文：民進黨會不斷關注香港形勢的最新發展

蔡英文又指，全國人大常委會不顧香港人民與國際社會的反對，通過港區國安法，對於香港人民的人權法治與民主自由，將會帶來根本性的影響，民進黨會跟國際社會一起，不斷關注香港形勢的最新發展。

蔡英文稱，針對香港形勢變動，台灣政府先前已公布「香港人道援助關懷行動專案」，其中的「台港服務交流辦公室」在今天正式運作，這也是全世界第一個援港專責辦公室，透過這個平台，未來將持續對香港人民提供必要的人道協助。

（中央社）